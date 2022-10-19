Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825014293.html
Депутат Рады посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой
Депутат Рады посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой - РИА Новости, 19.10.2022
Депутат Рады посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой
Депутат Верховной рады Украины, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны Алексей Кучеренко посоветовал украинцам помнить о "тепловой... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T03:43
2022-10-19T03:43
жкх
юрий витренко
украина
нафтогаз украины
верховная рада украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742879769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_b6a72f6485c9d2de118f23bb07f11686.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны Алексей Кучеренко посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой.По его словам, "Нафтогазу" удалось накопить лишь 14,2 миллиарда кубометров газа, в то время как кабмин ставил задачу в 19 миллиардов кубометров. Что касается угля, то удалось накопить всего 1,9 миллиарда тонн вместо необходимых 2,6 миллиардов. Депутат, отметив, что "апокалипсиса не будет", посоветовал украинцам готовиться к худшему сценарию.В интервью украинскому изданию "Вести" Кучеренко посоветовал гражданам "полагаться только на себя", поскольку противник "хочет нас заморозить". "Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите план Б, продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего. Хорошо, когда есть родственники в селе, там люди готовы к холодам, они привыкли к запасам и думают об этом еще с лета", - заявил он.В среду в кабмине Украины сообщили о начале работы в стране интернет-магазина по продаже дров.Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ранее посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, так как, по его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а сам отопительный сезон будет короче обычного.
https://ria.ru/20221018/zelenskiy-1824825542.html
https://ria.ru/20221018/ukraina-1824920609.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742879769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e038d2c185b6c697f8325c5166582f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, юрий витренко, украина, нафтогаз украины, верховная рада украины, в мире
ЖКХ, Юрий Витренко, Украина, Нафтогаз Украины, Верховная Рада Украины, В мире
03:43 19.10.2022
 
Депутат Рады посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой

Депутат Верховной Рады Кучеренко посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны Алексей Кучеренко посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой.
По его словам, "Нафтогазу" удалось накопить лишь 14,2 миллиарда кубометров газа, в то время как кабмин ставил задачу в 19 миллиардов кубометров. Что касается угля, то удалось накопить всего 1,9 миллиарда тонн вместо необходимых 2,6 миллиардов. Депутат, отметив, что "апокалипсиса не будет", посоветовал украинцам готовиться к худшему сценарию.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:52Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил о разрушении 30 процентов электростанций на Украине
В интервью украинскому изданию "Вести" Кучеренко посоветовал гражданам "полагаться только на себя", поскольку противник "хочет нас заморозить". "Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите план Б, продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего. Хорошо, когда есть родственники в селе, там люди готовы к холодам, они привыкли к запасам и думают об этом еще с лета", - заявил он.
В среду в кабмине Украины сообщили о начале работы в стране интернет-магазина по продаже дров.
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ранее посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, так как, по его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а сам отопительный сезон будет короче обычного.
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 16:58Специальная военная операция на Украине
Эксперт оценил ситуацию с энергетикой Украины после российских ударов
 
ЖКХЮрий ВитренкоУкраинаНафтогаз УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала