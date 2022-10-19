https://ria.ru/20221019/ukraina-1825014293.html

Депутат Рады посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой

Депутат Рады посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой - РИА Новости, 19.10.2022

Депутат Рады посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой

Депутат Верховной рады Украины, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны Алексей Кучеренко посоветовал украинцам помнить о "тепловой... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T03:43

2022-10-19T03:43

2022-10-19T03:43

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны Алексей Кучеренко посоветовал украинцам помнить о "тепловой миграции" зимой.По его словам, "Нафтогазу" удалось накопить лишь 14,2 миллиарда кубометров газа, в то время как кабмин ставил задачу в 19 миллиардов кубометров. Что касается угля, то удалось накопить всего 1,9 миллиарда тонн вместо необходимых 2,6 миллиардов. Депутат, отметив, что "апокалипсиса не будет", посоветовал украинцам готовиться к худшему сценарию.В интервью украинскому изданию "Вести" Кучеренко посоветовал гражданам "полагаться только на себя", поскольку противник "хочет нас заморозить". "Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите план Б, продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего. Хорошо, когда есть родственники в селе, там люди готовы к холодам, они привыкли к запасам и думают об этом еще с лета", - заявил он.В среду в кабмине Украины сообщили о начале работы в стране интернет-магазина по продаже дров.Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ранее посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, так как, по его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а сам отопительный сезон будет короче обычного.

https://ria.ru/20221018/zelenskiy-1824825542.html

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жкх, юрий витренко, украина, нафтогаз украины, верховная рада украины, в мире