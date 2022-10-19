https://ria.ru/20221019/ukaz-1825165596.html

Комитеты Совфеда рекомендовали утвердить указ о введении военного положения

Комитеты Совфеда рекомендовали утвердить указ о введении военного положения - РИА Новости, 19.10.2022

Комитеты Совфеда рекомендовали утвердить указ о введении военного положения

Профильные комитеты Совета Федерации - по конституционному законодательству, обороне и федеративному устройству - на совместном заседании в среду рекомендовали... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:03

2022-10-19T17:03

2022-10-19T18:01

россия

совет федерации рф

госдума рф

политика

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации - по конституционному законодательству, обороне и федеративному устройству - на совместном заседании в среду рекомендовали верхней палате утвердить указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ - Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, передает корреспондент РИА Новости.Совет Федерации рассмотрит указ в 17.00 на заседании.В соответствии со статьей 102 Конституции, президент вводит военное положение на территории РФ или отдельных ее местностях в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, с незамедлительным сообщением об этом СФ и ГД. Военное положение вводится указом президента РФ, который незамедлительно передается на утверждение СФ.

https://ria.ru/20221019/resheniya-1825142698.html

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россия, совет федерации рф, госдума рф, политика, введение военного положения на новых территориях россии