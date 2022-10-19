https://ria.ru/20221019/ukaz-1825125925.html

Правительство представит идеи о мерах в регионах с военным положением

Правительство представит идеи о мерах в регионах с военным положением - РИА Новости, 19.10.2022

Правительство представит идеи о мерах в регионах с военным положением

Правительство России должно в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях РФ, на которых введено военное положение, сообщает... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:24

2022-10-19T15:24

2022-10-19T18:03

безопасность

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

правительство рф

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство России должно в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях РФ, на которых введено военное положение, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ.Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду."Правительству РФ в соответствии с предложениями министерства обороны РФ, МВД РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Главного управления специальных программ президента РФ в 3-дневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221019/putin-1825114103.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правительство рф, введение военного положения на новых территориях россии