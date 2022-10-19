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Правительство представит идеи о мерах в регионах с военным положением - РИА Новости, 19.10.2022
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Правительство представит идеи о мерах в регионах с военным положением
Правительство представит идеи о мерах в регионах с военным положением - РИА Новости, 19.10.2022
Правительство представит идеи о мерах в регионах с военным положением
Правительство России должно в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях РФ, на которых введено военное положение, сообщает... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:24
2022-10-19T18:03
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
правительство рф
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство России должно в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях РФ, на которых введено военное положение, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ.Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду."Правительству РФ в соответствии с предложениями министерства обороны РФ, МВД РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Главного управления специальных программ президента РФ в 3-дневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221019/putin-1825114103.html
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безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правительство рф, введение военного положения на новых территориях россии
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Правительство РФ, Введение военного положения на новых территориях России
15:24 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
 
Правительство представит идеи о мерах в регионах с военным положением

Правительство в тредневный срок представит идеи о мерах в регионах с военным положением

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство России должно в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях РФ, на которых введено военное положение, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ.
Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду.
"Правительству РФ в соответствии с предложениями министерства обороны РФ, МВД РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Главного управления специальных программ президента РФ в 3-дневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение", - говорится в документе.
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Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России
 
БезопасностьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Правительство РФВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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