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Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут в Совфед
Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут в Совфед - РИА Новости, 19.10.2022
Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут в Совфед
Указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ незамедлительно передается на утверждение в Совет Федерации, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:02
2022-10-19T15:02
2022-10-19T18:03
владимир путин
россия
совет федерации рф
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ незамедлительно передается на утверждение в Совет Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.
https://ria.ru/20220914/polozhenie-1816774044.html
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донецкая народная республика
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15:02 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут в Совфед
Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут на утверждение в Совфед