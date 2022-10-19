Рейтинг@Mail.ru
Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут в Совфед - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/ukaz-1825119273.html
Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут в Совфед
Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут в Совфед - РИА Новости, 19.10.2022
Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут в Совфед
Указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ незамедлительно передается на утверждение в Совет Федерации, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:02
2022-10-19T18:03
владимир путин
россия
совет федерации рф
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817410194_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f4f593884f7db343be875ef549fb2266.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ незамедлительно передается на утверждение в Совет Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.
https://ria.ru/20220914/polozhenie-1816774044.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817407727_0:0:2888:2166_1920x0_80_0_0_9a22cc4b463d219bf19ff43ccb978182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , введение военного положения на новых территориях россии
Владимир Путин, Россия, Совет Федерации РФ, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Введение военного положения на новых территориях России
15:02 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
 
Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут в Совфед

Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут на утверждение в Совфед

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ незамедлительно передается на утверждение в Совет Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.
"Настоящий указ незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте документа.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 16:28Специальная военная операция на Украине
Кадыров выступил за введение военного положения в России
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияСовет Федерации РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьВведение военного положения на новых территориях России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала