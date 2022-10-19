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Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут в Совфед

Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут в Совфед - РИА Новости, 19.10.2022

Указ о введении военного положения в четырех субъектах передадут в Совфед

Указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ незамедлительно передается на утверждение в Совет Федерации, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:02

2022-10-19T15:02

2022-10-19T18:03

владимир путин

россия

совет федерации рф

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ незамедлительно передается на утверждение в Совет Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.

https://ria.ru/20220914/polozhenie-1816774044.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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