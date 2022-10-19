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В Тюмени стартовал цифровой форум "Инфотех-2022" - РИА Новости, 19.10.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221019/tyumen-1825143643.html
В Тюмени стартовал цифровой форум "Инфотех-2022"
В Тюмени стартовал цифровой форум "Инфотех-2022" - РИА Новости, 19.10.2022
В Тюмени стартовал цифровой форум "Инфотех-2022"
Двухдневный цифровой форум "Инфотех" стартовал в среду в Тюмени, мероприятие проводится ежегодно, ключевой темой нынешнего года является цифровая независимость... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:12
2022-10-19T16:12
тюменская область
технологии
тюменская область
тюмень
александр моор
дмитрий чернышенко
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Двухдневный цифровой форум "Инфотех" стартовал в среду в Тюмени, мероприятие проводится ежегодно, ключевой темой нынешнего года является цифровая независимость региона, участниками форума стали 2500 человек, на выставке представлены 40 компаний."Форум "Инфотех-2022" собрал около 2500 участников. 19 и 20 октября они обсудят вопросы импортозамещения, цифровой безопасности, технологической независимости и потенциала отечественной IТ-индустрии. 40 компаний представляют отечественные IТ-решения на выставке "Информационные технологии: вчера, сегодня, завтра", которая проходит в рамках форума", - сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.Губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии форума напомнил, что "Инфотех" объединяет профессионалов в области информационной безопасности, цифровизации государственного сектора, а также крупные отраслевые компании и малые инновационные предприятия. "За эти годы на площадке форума мы знакомились с лучшими сервисами и практиками для сферы государственного управления, совместно искали эффективные инструменты цифровой трансформации, заключали соглашения о сотрудничестве, обсуждали развитие инфраструктуры и связи", - сказал Александр Моор и пожелал всем участникам продуктивной работы и в этом году.Тюменская область стабильно входит в десять лучших субъектов по уровню цифрового развития, проводимый в регионе "Инфотех" является одним из "знаковых событий в цифровой индустрии, где встречаются IT-профессионалы государственных структур и бизнеса со всей страны", отметил в приветственном письме заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
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технологии, тюменская область, тюмень, александр моор, дмитрий чернышенко
Тюменская область, Технологии, Тюменская область, Тюмень, Александр Моор, Дмитрий Чернышенко
16:12 19.10.2022
 
В Тюмени стартовал цифровой форум "Инфотех-2022"

Форум "Инфотех-2022" собрал в Тюмени более 2500 участников и 40 компаний

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Двухдневный цифровой форум "Инфотех" стартовал в среду в Тюмени, мероприятие проводится ежегодно, ключевой темой нынешнего года является цифровая независимость региона, участниками форума стали 2500 человек, на выставке представлены 40 компаний.
"Форум "Инфотех-2022" собрал около 2500 участников. 19 и 20 октября они обсудят вопросы импортозамещения, цифровой безопасности, технологической независимости и потенциала отечественной IТ-индустрии. 40 компаний представляют отечественные IТ-решения на выставке "Информационные технологии: вчера, сегодня, завтра", которая проходит в рамках форума", - сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии форума напомнил, что "Инфотех" объединяет профессионалов в области информационной безопасности, цифровизации государственного сектора, а также крупные отраслевые компании и малые инновационные предприятия. "За эти годы на площадке форума мы знакомились с лучшими сервисами и практиками для сферы государственного управления, совместно искали эффективные инструменты цифровой трансформации, заключали соглашения о сотрудничестве, обсуждали развитие инфраструктуры и связи", - сказал Александр Моор и пожелал всем участникам продуктивной работы и в этом году.
Тюменская область стабильно входит в десять лучших субъектов по уровню цифрового развития, проводимый в регионе "Инфотех" является одним из "знаковых событий в цифровой индустрии, где встречаются IT-профессионалы государственных структур и бизнеса со всей страны", отметил в приветственном письме заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября 2021, 10:50Тюменская область
Моор: в Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации
 
Тюменская областьТехнологииТюменская областьТюменьАлександр МоорДмитрий Чернышенко
 
 
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