В Тюмени стартовал цифровой форум "Инфотех-2022"
Форум "Инфотех-2022" собрал в Тюмени более 2500 участников и 40 компаний
Город Тюмень. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Двухдневный цифровой форум "Инфотех" стартовал в среду в Тюмени, мероприятие проводится ежегодно, ключевой темой нынешнего года является цифровая независимость региона, участниками форума стали 2500 человек, на выставке представлены 40 компаний.
"Форум "Инфотех-2022" собрал около 2500 участников. 19 и 20 октября они обсудят вопросы импортозамещения, цифровой безопасности, технологической независимости и потенциала отечественной IТ-индустрии. 40 компаний представляют отечественные IТ-решения на выставке "Информационные технологии: вчера, сегодня, завтра", которая проходит в рамках форума", - сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии форума напомнил, что "Инфотех" объединяет профессионалов в области информационной безопасности, цифровизации государственного сектора, а также крупные отраслевые компании и малые инновационные предприятия. "За эти годы на площадке форума мы знакомились с лучшими сервисами и практиками для сферы государственного управления, совместно искали эффективные инструменты цифровой трансформации, заключали соглашения о сотрудничестве, обсуждали развитие инфраструктуры и связи", - сказал Александр Моор и пожелал всем участникам продуктивной работы и в этом году.
Тюменская область стабильно входит в десять лучших субъектов по уровню цифрового развития, проводимый в регионе "Инфотех" является одним из "знаковых событий в цифровой индустрии, где встречаются IT-профессионалы государственных структур и бизнеса со всей страны", отметил в приветственном письме заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
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