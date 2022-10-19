https://ria.ru/20221019/tsentr-1825109758.html

Тюменская область сформирует центр оценки и развития компетенций студентов

Тюменская область сформирует центр оценки и развития компетенций студентов - РИА Новости, 19.10.2022

Тюменская область сформирует центр оценки и развития компетенций студентов

Представители правительства Тюменской области и АНО "Россия – страна возможностей", а также ректоры местных вузов договорились о создании в регионе Единого... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:34

2022-10-19T14:34

2022-10-19T14:34

тюменская область

общество

алексей комиссаров

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Представители правительства Тюменской области и АНО "Россия – страна возможностей", а также ректоры местных вузов договорились о создании в регионе Единого центра оценки и развития компетенций АНО "Россия – страна возможностей", сообщается на сайте областного правительства.Первый центр компетенций в области был открыт в 2021 году на базе Тюменского госуниверситета. Единый региональный центр станет пространством для диалога между студентами, университетом, работодателями и региональной властью. Благодаря работе центра студенты получат цифровое портфолио и доступ к вакансиям и стажировкам в местных компаниях, а работодателю будет доступна база студентов и недавних выпускников, отмечается в сообщении со ссылкой на гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова."Благодарим команду платформы "Россия – страна возможностей" за оказанное региону доверие. Готовы в полной мере использовать безграничные возможности, наработки и уже сложившиеся практики. Общими усилиями разработана дорожная карта. Это понятный, чёткий план действий для региона в целом и для образовательной системы в частности. Тюменская область готова к совместной реализации проектов", – прокомментировал сотрудничество заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.Отмечается, что в рамках встречи проведена стратегическая сессия для определения наиболее эффективных форм взаимодействия. Результатом работы стал ряд конкретных решений по статусу центров компетенций областных вузов, а также дорожная карта, отражающая планы совместной работы на ближайшую перспективу."Сотрудники Центра компетенций в ТюмГУ провели оценку компетенций почти 7000 студентов, для каждого сформирована индивидуальная траектория развития. В этом году центр поднимается на новую ступень развития и трансформируется в Единый региональный центр компетенций, который будет работать со всеми университетами и СПО Тюменской области, а впоследствии займется и школами", – сообщил Алексей Комиссаров."Создание Единого центра оценки и развития компетенций АНО "Россия – страна возможностей" поможет максимально использовать имеющийся научно-образовательный потенциал региона для решения социального и экономического развития Тюменской области", – считают в местом департаменте образования и науки.

https://ria.ru/20221018/tyumen-1824958454.html

https://ria.ru/20221018/mobilizovannye-1824968809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, алексей комиссаров, тюменская область