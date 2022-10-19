https://ria.ru/20221019/toplivo-1825168438.html

Власти Франции заявили, что ситуация с топливом в стране улучшается

Власти Франции заявили, что ситуация с топливом в стране улучшается - РИА Новости, 19.10.2022

Власти Франции заявили, что ситуация с топливом в стране улучшается

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в среду, что ситуация с топливом улучшается на всей территории страны. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:10

2022-10-19T17:10

2022-10-19T17:10

в мире

элизабет борн

франция

иль-де-франс

париж

министерство внутренних дел франции

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ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в среду, что ситуация с топливом улучшается на всей территории страны."Ситуация улучшается по всей территории Франции. В регионе О-де-Франс не работало 55% автозаправочных станций, сегодня таких АЗС там только 15%. В столичном регионе Иль-де-Франс ситуация также меняется в лучшую сторону... Я вновь призываю сотрудников (нефтеперерабатывающих заводов - ред.) возобновить работу. Это неприемлемо, чтобы меньшинство "блокировало" всю страну", - заявила Борн в ходе правительственного часа в Сенате Франции, отвечая на вопрос о ситуации с нехваткой топлива в стране.С 27 сентября во Франции продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies. В среду забастовки по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) идут на трех НПЗ, принадлежащих компании. Сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Остальные профсоюзы смогли договориться с руководством и объявили об окончании забастовки.Протестные акции привели к дефициту топлива на каждой третьей АЗС в стране. На прошлой неделе правительство начало силой возвращать сотрудников к работе на ряде топливных хранилищ, чтобы обеспечить поставки бензина на заправки.В ответ на "нелегитимные", по мнению профсоюзов, действия правительства, нарушающие право на забастовку, 18 октября по всей Франции прошли межпрофессиональные забастовки и манифестации. Они затронули секторы атомной и угольной энергетики, транспорта и образования. По данным МВД Франции, более 100 тысяч человек приняли участие в межотраслевых манифестациях с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда по всей стране, в том числе 13 тысяч - в Париже.

https://ria.ru/20221018/frantsiya-1824793075.html

https://ria.ru/20221011/bankrotstvo-1823174443.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, элизабет борн, франция, иль-де-франс, париж, министерство внутренних дел франции