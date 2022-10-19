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Власти Франции заявили, что ситуация с топливом в стране улучшается - РИА Новости, 19.10.2022
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Власти Франции заявили, что ситуация с топливом в стране улучшается
Власти Франции заявили, что ситуация с топливом в стране улучшается - РИА Новости, 19.10.2022
Власти Франции заявили, что ситуация с топливом в стране улучшается
Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в среду, что ситуация с топливом улучшается на всей территории страны. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:10
2022-10-19T17:10
в мире
элизабет борн
франция
иль-де-франс
париж
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в среду, что ситуация с топливом улучшается на всей территории страны."Ситуация улучшается по всей территории Франции. В регионе О-де-Франс не работало 55% автозаправочных станций, сегодня таких АЗС там только 15%. В столичном регионе Иль-де-Франс ситуация также меняется в лучшую сторону... Я вновь призываю сотрудников (нефтеперерабатывающих заводов - ред.) возобновить работу. Это неприемлемо, чтобы меньшинство "блокировало" всю страну", - заявила Борн в ходе правительственного часа в Сенате Франции, отвечая на вопрос о ситуации с нехваткой топлива в стране.С 27 сентября во Франции продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies. В среду забастовки по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) идут на трех НПЗ, принадлежащих компании. Сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Остальные профсоюзы смогли договориться с руководством и объявили об окончании забастовки.Протестные акции привели к дефициту топлива на каждой третьей АЗС в стране. На прошлой неделе правительство начало силой возвращать сотрудников к работе на ряде топливных хранилищ, чтобы обеспечить поставки бензина на заправки.В ответ на "нелегитимные", по мнению профсоюзов, действия правительства, нарушающие право на забастовку, 18 октября по всей Франции прошли межпрофессиональные забастовки и манифестации. Они затронули секторы атомной и угольной энергетики, транспорта и образования. По данным МВД Франции, более 100 тысяч человек приняли участие в межотраслевых манифестациях с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда по всей стране, в том числе 13 тысяч - в Париже.
https://ria.ru/20221018/frantsiya-1824793075.html
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в мире, элизабет борн, франция, иль-де-франс, париж, министерство внутренних дел франции
В мире, Элизабет Борн, Франция, Иль-де-Франс, Париж, Министерство внутренних дел Франции
17:10 19.10.2022
 
Власти Франции заявили, что ситуация с топливом в стране улучшается

Премьер-министр Франции Борн заявила, что ситуация с топливом в стране улучшается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в среду, что ситуация с топливом улучшается на всей территории страны.
"Ситуация улучшается по всей территории Франции. В регионе О-де-Франс не работало 55% автозаправочных станций, сегодня таких АЗС там только 15%. В столичном регионе Иль-де-Франс ситуация также меняется в лучшую сторону... Я вновь призываю сотрудников (нефтеперерабатывающих заводов - ред.) возобновить работу. Это неприемлемо, чтобы меньшинство "блокировало" всю страну", - заявила Борн в ходе правительственного часа в Сенате Франции, отвечая на вопрос о ситуации с нехваткой топлива в стране.
Скоростной поезд Eurostar в Евротоннеле через Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Во Франции из-за забастовок отменили движение поездов через Ла-Манш
С 27 сентября во Франции продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies. В среду забастовки по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) идут на трех НПЗ, принадлежащих компании. Сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Остальные профсоюзы смогли договориться с руководством и объявили об окончании забастовки.
Протестные акции привели к дефициту топлива на каждой третьей АЗС в стране. На прошлой неделе правительство начало силой возвращать сотрудников к работе на ряде топливных хранилищ, чтобы обеспечить поставки бензина на заправки.
В ответ на "нелегитимные", по мнению профсоюзов, действия правительства, нарушающие право на забастовку, 18 октября по всей Франции прошли межпрофессиональные забастовки и манифестации. Они затронули секторы атомной и угольной энергетики, транспорта и образования. По данным МВД Франции, более 100 тысяч человек приняли участие в межотраслевых манифестациях с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда по всей стране, в том числе 13 тысяч - в Париже.
Банкротство - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 17:14
Рекордное число предприятий обанкротились во Франции, сообщили СМИ
 
В миреЭлизабет БорнФранцияИль-де-ФрансПарижМинистерство внутренних дел Франции
 
 
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