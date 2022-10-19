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Компания Swift откроет контейнерный терминал в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане - РИА Новости, 19.10.2022
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https://ria.ru/20221019/terminal-1825106022.html
Компания Swift откроет контейнерный терминал в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане
Компания Swift откроет контейнерный терминал в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане - РИА Новости, 19.10.2022
Компания Swift откроет контейнерный терминал в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане
Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане и логистическая компания Swift Transport International Logistics Co. Ltd (Китай) договорились о создании на... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:22
2022-10-19T14:22
республика татарстан
экономика
коммерческая недвижимость
китай
swift
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КАЗАНЬ, 19 окт - РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане и логистическая компания Swift Transport International Logistics Co. Ltd (Китай) договорились о создании на территории "Алабуги" домашнего терминала компании, в Татарстан прибыл ее первый поезд, сообщает ОЭЗ."В особую экономическую зону "Алабуга" из КНР прибыл первый поезд китайской компании Swift… Она представляет сервис по экспедированию импортных и экспортных грузов с территории Китая. Представители логистической компании обратились с предложением сделать на территории ОЭЗ "Алабуга" домашний терминал с их грузами", - говорится в сообщении.По словам заместителя генерального директора ОЭЗ "Алабуга" Тимура Мингазова, многие российские предприятия, в том числе резиденты "Алабуги", переключились на работу с Китаем в части импортных поставок комплектующих, а также отправки готовой продукции в КНР, но не имеют необходимой инфраструктуры для работы с контейнерами."Нам поступило предложение, чтобы разместить в "Алабуге" домашний терминал компании Swift. В целях наращивания объема экспорта в контейнерах мы заинтересованы в работе с экспортерами, которые хотели бы контейнеризировать груз, но не имеют для этого возможности. Все условия для этой работы имеются в достаточных объемах на площадях "Алабуги", - сказал Мингазов.По его информации, мощности имеющегося в ОЭЗ терминала позволяют длительно хранить контейнеры в целях загрузки экспортного груза, действуют как открытые площадки, так и крытые помещения. Площадь терминала составляет 63 тысячи квадратных метров, он может вместить одновременно 2 тысячи контейнеров. Планируется, что терминал на территории ОЭЗ будет ежедневно принимать по одному поезду из Китая.ОЭЗ "Алабуга" сегодня является самой крупной и эффективной особой экономической зоной на территории Российской Федерации. Общий объем частных инвестиций составляет 158,5 миллиарда рублей, создано более 10 тысяч рабочих мест, выручка резидентов за 2021 год составила 136 миллиардов рублей.
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экономика, коммерческая недвижимость, китай, swift
Республика Татарстан, Экономика, Коммерческая недвижимость, Китай, SWIFT
14:22 19.10.2022
 
Компания Swift откроет контейнерный терминал в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане

Компания Swift откроет контейнерный терминал в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГосударственный Совет Республики Татарстан
Государственный Совет Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 19 окт - РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане и логистическая компания Swift Transport International Logistics Co. Ltd (Китай) договорились о создании на территории "Алабуги" домашнего терминала компании, в Татарстан прибыл ее первый поезд, сообщает ОЭЗ.
"В особую экономическую зону "Алабуга" из КНР прибыл первый поезд китайской компании Swift… Она представляет сервис по экспедированию импортных и экспортных грузов с территории Китая. Представители логистической компании обратились с предложением сделать на территории ОЭЗ "Алабуга" домашний терминал с их грузами", - говорится в сообщении.
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По словам заместителя генерального директора ОЭЗ "Алабуга" Тимура Мингазова, многие российские предприятия, в том числе резиденты "Алабуги", переключились на работу с Китаем в части импортных поставок комплектующих, а также отправки готовой продукции в КНР, но не имеют необходимой инфраструктуры для работы с контейнерами.
"Нам поступило предложение, чтобы разместить в "Алабуге" домашний терминал компании Swift. В целях наращивания объема экспорта в контейнерах мы заинтересованы в работе с экспортерами, которые хотели бы контейнеризировать груз, но не имеют для этого возможности. Все условия для этой работы имеются в достаточных объемах на площадях "Алабуги", - сказал Мингазов.
По его информации, мощности имеющегося в ОЭЗ терминала позволяют длительно хранить контейнеры в целях загрузки экспортного груза, действуют как открытые площадки, так и крытые помещения. Площадь терминала составляет 63 тысячи квадратных метров, он может вместить одновременно 2 тысячи контейнеров. Планируется, что терминал на территории ОЭЗ будет ежедневно принимать по одному поезду из Китая.
ОЭЗ "Алабуга" сегодня является самой крупной и эффективной особой экономической зоной на территории Российской Федерации. Общий объем частных инвестиций составляет 158,5 миллиарда рублей, создано более 10 тысяч рабочих мест, выручка резидентов за 2021 год составила 136 миллиардов рублей.
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Республика ТатарстанЭкономикаКоммерческая недвижимостьКитайSWIFT
 
 
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