https://ria.ru/20221019/telepuziki-1825048918.html
Вышел трейлер новых "Телепузиков"
Вышел трейлер новых "Телепузиков" - РИА Новости, 19.10.2022
Вышел трейлер новых "Телепузиков"
Официальный трейлер детского сериала "Телепузики" появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:40
2022-10-19T10:40
2022-10-19T11:02
культура
netflix
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телевидение
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Официальный трейлер детского сериала "Телепузики" появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.Ранее газета Hollywood Reporter сообщил, что платформа перезапустит программу в ноябре 2022 года.Трейлер длится одну минуту. В нем представлены главные герои, существа с антеннами на головах и телемониторами в животах, Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По. В описании под видео отмечается, что о жизни главных героев будет повествовать американский актер Титусс Бёерджесс.Премьера оригинального детского сериала "Телепузики" состоялась в 1997 году. Показ сериала завершился в январе 2001 года.
https://ria.ru/20221018/tefi-1824804496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
netflix, дети, кино и сериалы, новости культуры, телевидение
Культура, Netflix, Дети, Кино и сериалы, Новости культуры, Телевидение
10:40 19.10.2022 (обновлено: 11:02 19.10.2022)
Вышел трейлер новых "Телепузиков"
Опубликован трейлер к сериалу "Телепузики", перезапущенному через 20 лет
МОСКВА, 19 окт
– РИА Новости.
Официальный трейлер детского сериала "Телепузики" появился
на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.
Ранее газета Hollywood Reporter сообщил, что платформа перезапустит программу в ноябре 2022 года.
Трейлер длится одну минуту. В нем представлены главные герои, существа с антеннами на головах и телемониторами в животах, Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По. В описании под видео отмечается, что о жизни главных героев будет повествовать американский актер Титусс Бёерджесс.
Премьера оригинального детского сериала "Телепузики" состоялась в 1997 году. Показ сериала завершился в январе 2001 года.