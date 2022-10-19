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Вышел трейлер новых "Телепузиков" - РИА Новости, 19.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221019/telepuziki-1825048918.html
Вышел трейлер новых "Телепузиков"
Вышел трейлер новых "Телепузиков" - РИА Новости, 19.10.2022
Вышел трейлер новых "Телепузиков"
Официальный трейлер детского сериала "Телепузики" появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:40
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культура
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кино и сериалы
новости культуры
телевидение
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Официальный трейлер детского сериала "Телепузики" появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.Ранее газета Hollywood Reporter сообщил, что платформа перезапустит программу в ноябре 2022 года.Трейлер длится одну минуту. В нем представлены главные герои, существа с антеннами на головах и телемониторами в животах, Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По. В описании под видео отмечается, что о жизни главных героев будет повествовать американский актер Титусс Бёерджесс.Премьера оригинального детского сериала "Телепузики" состоялась в 1997 году. Показ сериала завершился в январе 2001 года.
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netflix, дети, кино и сериалы, новости культуры, телевидение
Культура, Netflix, Дети, Кино и сериалы, Новости культуры, Телевидение
10:40 19.10.2022 (обновлено: 11:02 19.10.2022)
 
Вышел трейлер новых "Телепузиков"

Опубликован трейлер к сериалу "Телепузики", перезапущенному через 20 лет

© Netflix Jr./YouTubeКадр трейлера к сериалу "Телепузики"
Кадр трейлера к сериалу Телепузики
© Netflix Jr./YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт РИА Новости. Официальный трейлер детского сериала "Телепузики" появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.
Ранее газета Hollywood Reporter сообщил, что платформа перезапустит программу в ноябре 2022 года.
Трейлер длится одну минуту. В нем представлены главные герои, существа с антеннами на головах и телемониторами в животах, Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По. В описании под видео отмечается, что о жизни главных героев будет повествовать американский актер Титусс Бёерджесс.
Премьера оригинального детского сериала "Телепузики" состоялась в 1997 году. Показ сериала завершился в январе 2001 года.
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