https://ria.ru/20221019/telepuziki-1825048918.html

Вышел трейлер новых "Телепузиков"

Вышел трейлер новых "Телепузиков" - РИА Новости, 19.10.2022

Вышел трейлер новых "Телепузиков"

Официальный трейлер детского сериала "Телепузики" появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:40

2022-10-19T10:40

2022-10-19T11:02

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Официальный трейлер детского сериала "Телепузики" появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.Ранее газета Hollywood Reporter сообщил, что платформа перезапустит программу в ноябре 2022 года.Трейлер длится одну минуту. В нем представлены главные герои, существа с антеннами на головах и телемониторами в животах, Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По. В описании под видео отмечается, что о жизни главных героев будет повествовать американский актер Титусс Бёерджесс.Премьера оригинального детского сериала "Телепузики" состоялась в 1997 году. Показ сериала завершился в январе 2001 года.

https://ria.ru/20221018/tefi-1824804496.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

netflix, дети, кино и сериалы, новости культуры, телевидение