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ГД приняла в I чтении проект для внедрения умных технологий на условиях МЧП - РИА Новости, 19.10.2022
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ГД приняла в I чтении проект для внедрения умных технологий на условиях МЧП
ГД приняла в I чтении проект для внедрения умных технологий на условиях МЧП - РИА Новости, 19.10.2022
ГД приняла в I чтении проект для внедрения умных технологий на условиях МЧП
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП) внедрять умные технологии в городах и селах России. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:53
2022-10-19T16:53
технологии
андрей турчак
россия
госдума рф
совет федерации рф
единая россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП) внедрять умные технологии в городах и селах России.Действующее законодательство допускает заключение соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (КС) в отношении объектов информационных технологий (программ для ЭВМ, баз данных, информационных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие программы и базы данных), а также технических средств обеспечения функционирования таких объектов.Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", разрешает заключать в отношении таких объектов и соглашения о МЧП. Документ разработан на площадке совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и призван помочь местным властям в полной мере реализовывать общественно-значимые проекты с помощью информационных технологий.Органы местного самоуправления работают "на земле" и хорошо знают потребности жителей, поэтому цифровые технологии в муниципалитетах - это реальная польза для людей, пояснял ранее один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак. Это WiFi в парках и библиотеках, умные остановки с информацией о движении транспорта и автоматическими билетными кассами, программные комплексы для безопасности во дворах и на дорогах, системы онлайн-голосования по вопросам благоустройства и многое другое, отмечал он.На внедрение таких технологий у муниципалитетов чаще всего не хватает средств, а возможность использовать механизмы муниципально-частного партнерства и концессии решит эту проблему, считает Турчак.Законопроект также позволяет концессионеру при разработке новых объектов информационных технологий использовать существующие результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат ему на момент заключения КС. Концессионер также в рамках концессионных соглашений будет вправе использовать IT-объекты и технические средства обеспечения их функционирования для осуществления предпринимательской и иной деятельности.
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технологии, андрей турчак, россия, госдума рф, совет федерации рф, единая россия
Технологии, Андрей Турчак, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Единая Россия
16:53 19.10.2022
 
ГД приняла в I чтении проект для внедрения умных технологий на условиях МЧП

ГД в I чтении приняла проект для внедрения умных технологий в городах и селах в рамках МЧП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП) внедрять умные технологии в городах и селах России.
Действующее законодательство допускает заключение соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (КС) в отношении объектов информационных технологий (программ для ЭВМ, баз данных, информационных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие программы и базы данных), а также технических средств обеспечения функционирования таких объектов.
Госдума - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Госдума приняла закон о "Дальневосточном квартале" в границах ТОР
Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", разрешает заключать в отношении таких объектов и соглашения о МЧП. Документ разработан на площадке совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и призван помочь местным властям в полной мере реализовывать общественно-значимые проекты с помощью информационных технологий.
Органы местного самоуправления работают "на земле" и хорошо знают потребности жителей, поэтому цифровые технологии в муниципалитетах - это реальная польза для людей, пояснял ранее один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак. Это WiFi в парках и библиотеках, умные остановки с информацией о движении транспорта и автоматическими билетными кассами, программные комплексы для безопасности во дворах и на дорогах, системы онлайн-голосования по вопросам благоустройства и многое другое, отмечал он.
На внедрение таких технологий у муниципалитетов чаще всего не хватает средств, а возможность использовать механизмы муниципально-частного партнерства и концессии решит эту проблему, считает Турчак.
Законопроект также позволяет концессионеру при разработке новых объектов информационных технологий использовать существующие результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат ему на момент заключения КС. Концессионер также в рамках концессионных соглашений будет вправе использовать IT-объекты и технические средства обеспечения их функционирования для осуществления предпринимательской и иной деятельности.
Пленарное заседание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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ТехнологииАндрей ТурчакРоссияГосдума РФСовет Федерации РФЕдиная Россия
 
 
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