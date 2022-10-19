https://ria.ru/20221019/tegeran-1825173118.html

В провинции Тегеран задержали около трех тысяч участников беспорядков

В провинции Тегеран задержали около трех тысяч участников беспорядков - РИА Новости, 19.10.2022

В провинции Тегеран задержали около трех тысяч участников беспорядков

Правоохранительные органы Ирана задержали около 3 тысяч участников беспорядков в провинции Тегеран, заявил в среду депутат иранского меджлиса (нижней палаты... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:23

2022-10-19T17:23

2022-10-19T17:23

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Ирана задержали около 3 тысяч участников беспорядков в провинции Тегеран, заявил в среду депутат иранского меджлиса (нижней палаты парламента) Ахмад Али-Реза Бейги."Три тысячи человек, принимавших участие в беспорядках в провинции Тегеран, были задержаны", - приводит агентство Asr-e Iran слова Алирезабейги.В Иране уже месяц продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее задержания полицией нравов. В основном протесты и мятежи проходят в провинциях Гилян, Хузестан, Белуджистан и Систан, Тегеран и Курдистан. Как отмечали власти и СМИ в Иране призывы к подрывным действиям тиражируются в телеграмм-каналах, а также в СМИ. В ответ правительство отключило локально интернет, а силовые структуры проводят задержания и аресты участников акций.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).В результате, на протяжении нескольких недель в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.

https://ria.ru/20221007/amini-1822247533.html

https://ria.ru/20221019/es-1825108027.html

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тегеран (город), иран