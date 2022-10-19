https://ria.ru/20221019/tax-1825026726.html

Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект tax free в России

Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект tax free в России - РИА Новости, 19.10.2022

Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект tax free в России

Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект по компенсации НДС иностранным туристам, вывозящим товары за пределы таможенной территории Евразийского... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:30

2022-10-19T10:30

2022-10-19T10:30

туризм

туризм

новости - туризм

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

туристы

евразийский экономический союз

налоги

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект по компенсации НДС иностранным туристам, вывозящим товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится на официальном портале нормативных актов правительства.Анализ правоприменительной практики свидетельствует об активном использовании иностранцами возможности возвращать НДС при вывозе купленных в РФ товаров, говорится в пояснительной записке к проекту.Возможность компенсировать налог обычно стимулирует зарубежных гостей к дорогостоящим покупкам, что хорошо для отечественного турбизнеса и торговых компаний.Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран ЕАЭС, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше десяти тысяч рублей.

https://ria.ru/20220919/egipet-1817828236.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), туристы, евразийский экономический союз, налоги