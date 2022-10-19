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Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект tax free в России - РИА Новости, 19.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221019/tax-1825026726.html
Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект tax free в России
Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект tax free в России - РИА Новости, 19.10.2022
Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект tax free в России
Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект по компенсации НДС иностранным туристам, вывозящим товары за пределы таможенной территории Евразийского... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:30
2022-10-19T10:30
туризм
туризм
новости - туризм
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
туристы
евразийский экономический союз
налоги
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект по компенсации НДС иностранным туристам, вывозящим товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится на официальном портале нормативных актов правительства.Анализ правоприменительной практики свидетельствует об активном использовании иностранцами возможности возвращать НДС при вывозе купленных в РФ товаров, говорится в пояснительной записке к проекту.Возможность компенсировать налог обычно стимулирует зарубежных гостей к дорогостоящим покупкам, что хорошо для отечественного турбизнеса и торговых компаний.Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран ЕАЭС, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше десяти тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), туристы, евразийский экономический союз, налоги
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), туристы, Евразийский экономический союз, Налоги
10:30 19.10.2022
 
Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект tax free в России

Минпромторг предложил продлить пилотный проект tax free в России до конца 2023 года

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкСимволика одного из операторов системы tax free в торговом центре
Символика одного из операторов системы tax free в торговом центре - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Минпромторг предложил продлить на год пилотный проект по компенсации НДС иностранным туристам, вывозящим товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится на официальном портале нормативных актов правительства.
Анализ правоприменительной практики свидетельствует об активном использовании иностранцами возможности возвращать НДС при вывозе купленных в РФ товаров, говорится в пояснительной записке к проекту.
Возможность компенсировать налог обычно стимулирует зарубежных гостей к дорогостоящим покупкам, что хорошо для отечественного турбизнеса и торговых компаний.
Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран ЕАЭС, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше десяти тысяч рублей.
Офис одного из операторов системы tax free в торговом центре - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 13:20Туризм
В Египте в аэропортах появится система tax free для иностранных туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)туристыЕвразийский экономический союзНалоги
 
 
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