https://ria.ru/20221019/svo-1825019861.html

Эксперт определил особенности выбора целей атак по энергосистеме Украины

Эксперт определил особенности выбора целей атак по энергосистеме Украины - РИА Новости, 19.10.2022

Эксперт определил особенности выбора целей атак по энергосистеме Украины

Безвозвратное разрушение энергосистемы Украины в настоящее время целью не является, как правило, атакам подвергаются объекты, которые можно быстро восстановить, РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T07:28

2022-10-19T07:28

2022-10-19T07:37

специальная военная операция на украине

жкх

владимир зеленский

украина

вооруженные силы рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/70/1556247006_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_669b8b2581fa2256eed434456a28d6df.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Безвозвратное разрушение энергосистемы Украины в настоящее время целью не является, как правило, атакам подвергаются объекты, которые можно быстро восстановить, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным.Владимир Зеленский заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Эксперт определил некоторые особенности выбора объектов для атак. В частности он уверен, что в первую очередь поражаются тепловые электростанции, при этом как правило ударам подвергаются распределительные устройства и трансформаторы, что позволяет относительно быстро восстановить станции. "Это похоже на "последнее" предупреждение перед полным разрушением машинных залов", - сказал он.Кроме того, систематическим атакам не подвергаются узловые системообразующие подстанции классов 330-750 кВ, а также центры диспетчерского управления территориальных энергосистем. Это дает возможность "переброски мощностей" и возможность восстановления электроснабжения городов даже при полном погашении местной генерации.Атакам не подвергаются также АЭС (по соображениям безопасности) и ГЭС. Однако, работа ГЭС, хоть и не нарушена, ограничена условиями водопользования, добавил эксперт. "А для Киевской ГЭС, учитывая интенсивность расхода воды через её агрегаты на прошлой неделе, остаточный ресурс по выработке, скорее всего, значительно снижен", - отметил он."Таким образом, можно предполагать, что в настоящий момент вопрос о безвозвратном разрушении энергосистемы Украины на уровне задачи не ставится", - заключил аналитик.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825018501.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф, в мире