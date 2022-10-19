https://ria.ru/20221019/svo-1825019861.html
Эксперт определил особенности выбора целей атак по энергосистеме Украины
Эксперт определил особенности выбора целей атак по энергосистеме Украины - РИА Новости, 19.10.2022
Эксперт определил особенности выбора целей атак по энергосистеме Украины
Безвозвратное разрушение энергосистемы Украины в настоящее время целью не является, как правило, атакам подвергаются объекты, которые можно быстро восстановить, РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T07:28
2022-10-19T07:28
2022-10-19T07:37
специальная военная операция на украине
жкх
владимир зеленский
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вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Безвозвратное разрушение энергосистемы Украины в настоящее время целью не является, как правило, атакам подвергаются объекты, которые можно быстро восстановить, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным.Владимир Зеленский заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Эксперт определил некоторые особенности выбора объектов для атак. В частности он уверен, что в первую очередь поражаются тепловые электростанции, при этом как правило ударам подвергаются распределительные устройства и трансформаторы, что позволяет относительно быстро восстановить станции. "Это похоже на "последнее" предупреждение перед полным разрушением машинных залов", - сказал он.Кроме того, систематическим атакам не подвергаются узловые системообразующие подстанции классов 330-750 кВ, а также центры диспетчерского управления территориальных энергосистем. Это дает возможность "переброски мощностей" и возможность восстановления электроснабжения городов даже при полном погашении местной генерации.Атакам не подвергаются также АЭС (по соображениям безопасности) и ГЭС. Однако, работа ГЭС, хоть и не нарушена, ограничена условиями водопользования, добавил эксперт. "А для Киевской ГЭС, учитывая интенсивность расхода воды через её агрегаты на прошлой неделе, остаточный ресурс по выработке, скорее всего, значительно снижен", - отметил он."Таким образом, можно предполагать, что в настоящий момент вопрос о безвозвратном разрушении энергосистемы Украины на уровне задачи не ставится", - заключил аналитик.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825018501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
07:28 19.10.2022 (обновлено: 07:37 19.10.2022)
Эксперт определил особенности выбора целей атак по энергосистеме Украины
Задачи безвозвратно разрушить энергосистему Украины в настоящее время не стоит
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Безвозвратное разрушение энергосистемы Украины в настоящее время целью не является, как правило, атакам подвергаются объекты, которые можно быстро восстановить, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным.
Владимир Зеленский
заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Эксперт определил некоторые особенности выбора объектов для атак. В частности он уверен, что в первую очередь поражаются тепловые электростанции, при этом как правило ударам подвергаются распределительные устройства и трансформаторы, что позволяет относительно быстро восстановить станции. "Это похоже на "последнее" предупреждение перед полным разрушением машинных залов", - сказал он.
Кроме того, систематическим атакам не подвергаются узловые системообразующие подстанции классов 330-750 кВ, а также центры диспетчерского управления территориальных энергосистем. Это дает возможность "переброски мощностей" и возможность восстановления электроснабжения городов даже при полном погашении местной генерации.
Атакам не подвергаются также АЭС (по соображениям безопасности) и ГЭС. Однако, работа ГЭС, хоть и не нарушена, ограничена условиями водопользования, добавил эксперт. "А для Киевской ГЭС, учитывая интенсивность расхода воды через её агрегаты на прошлой неделе, остаточный ресурс по выработке, скорее всего, значительно снижен", - отметил он.
"Таким образом, можно предполагать, что в настоящий момент вопрос о безвозвратном разрушении энергосистемы Украины на уровне задачи не ставится", - заключил аналитик.