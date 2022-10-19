07:11 19.10.2022 (обновлено: 07:29 19.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 01.25 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 01.15 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема — главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" — он соприкасается с Киевским районом столицы республики, по который с 2014 года ВСУ регулярно открывают огонь.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.