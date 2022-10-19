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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/svo-1825019402.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 19.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T07:11
2022-10-19T07:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
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ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема — главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" — он соприкасается с Киевским районом столицы республики, по который с 2014 года ВСУ регулярно открывают огонь.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина
07:11 19.10.2022 (обновлено: 07:29 19.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 01.25 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 01.15 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации представительства.

Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема — главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" — он соприкасается с Киевским районом столицы республики, по который с 2014 года ВСУ регулярно открывают огонь.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраина
 
 
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