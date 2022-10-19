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Российские военные укрепляют линию обороны на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные укрепляют линию обороны на Запорожском направлении
Российские военные укрепляют линию обороны на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.10.2022
Российские военные укрепляют линию обороны на Запорожском направлении
Инженерные части российского Южного военного округа укрепляют линию обороны на важных участках фронта в Запорожской области: возводятся долговременные... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T05:05
2022-10-19T05:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 окт — РИА Новости. Инженерные части российского Южного военного округа укрепляют линию обороны на важных участках фронта в Запорожской области: возводятся долговременные укрепленные пункты, блиндажи, дзоты и другие фортификационные сооружения, передает корреспондент РИА Новости."Задача инженеров — это сбережение личного состава и техники... Работаем на этом участке в полном объеме, стараемся побыстрее выполнить задачу, чтобы всем было проще здесь в полевых условиях", — рассказал РИА Новости оператор войскового экскаватора.Работать военным инженерам приходится под беспокоящим огнем противника с воздуха: в небе работают ударные и разведывательные беспилотники украинских боевиков. Поэтому возле мест фортификационных работ дежурят наблюдатели, в задачу которых входит вовремя заметить опасность и предупредить боевых товарищей.За день только один экскаватор может подготовить основу для нескольких блиндажей и дзотов. Как только она готова, к делу приступает личный состав, который доделывает укрепление при помощи лопат."Мы углубляемся, ровняем, чтобы было безопасно для личного состава... Тяжело, конечно, но надо... От окопа зависит жизнь солдата: чем он глубже – тем лучше", — отметил старший стрелок инженерного подразделения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
05:05 19.10.2022 (обновлено: 05:10 19.10.2022)
 
Российские военные укрепляют линию обороны на Запорожском направлении

Российские военные укрепляют линию обороны на важных участках фронта в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 окт — РИА Новости. Инженерные части российского Южного военного округа укрепляют линию обороны на важных участках фронта в Запорожской области: возводятся долговременные укрепленные пункты, блиндажи, дзоты и другие фортификационные сооружения, передает корреспондент РИА Новости.
"Задача инженеров — это сбережение личного состава и техники... Работаем на этом участке в полном объеме, стараемся побыстрее выполнить задачу, чтобы всем было проще здесь в полевых условиях", — рассказал РИА Новости оператор войскового экскаватора.
Работать военным инженерам приходится под беспокоящим огнем противника с воздуха: в небе работают ударные и разведывательные беспилотники украинских боевиков. Поэтому возле мест фортификационных работ дежурят наблюдатели, в задачу которых входит вовремя заметить опасность и предупредить боевых товарищей.
За день только один экскаватор может подготовить основу для нескольких блиндажей и дзотов. Как только она готова, к делу приступает личный состав, который доделывает укрепление при помощи лопат.
"Мы углубляемся, ровняем, чтобы было безопасно для личного состава... Тяжело, конечно, но надо... От окопа зависит жизнь солдата: чем он глубже – тем лучше", — отметил старший стрелок инженерного подразделения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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