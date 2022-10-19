https://ria.ru/20221019/svo-1825015441.html
Иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ, сообщил пленный офицер
Иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ, сообщил пленный офицер - РИА Новости, 19.10.2022
Иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ, сообщил пленный офицер
Иностранных наемников на Украине стали переодевать в украинскую форму и распределять в местные подразделения небольшими группами, рассказал РИА Новости взятый в РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T04:45
2022-10-19T04:45
2022-10-19T10:26
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Иностранных наемников на Украине стали переодевать в украинскую форму и распределять в местные подразделения небольшими группами, рассказал РИА Новости взятый в плен группой "Бахмут" компании "Вагнера" майор украинского спецназа Руслан Груздь."Там небольшие группы раскиданы по разным подразделениям – батальонам, бригадам. (Иностранцы находятся) в составе украинских подразделений… Возможно, у них только свое вооружение. Я мельком видел их (наемников), берут наш (войск Киева) "пиксель" (камуфляж), чтобы не отличаться", - рассказал пленный.Он уточнил, что иностранцев в составе украинских подразделений он видел в Веселой Долине (село под Бахмутом ДНР).Со слов майора войск Киева, какой-либо дополнительной информацией о задачах, стоящих перед иностранцами, он не располагает, так как это "закрытая информация". На вопрос, есть ли отдельные подразделения, состоящие сугубо из иностранцев, пленный ответил отрицательно.Ранее РИА Новости сообщали, что пленный разведчик СБУ рассказал об увиденных им минимум семи группах иностранных военных. Не менее 100 боевиков так называемого иностранного легиона, в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши выполняли боевые задачи в Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Пленный боец ВСУ рассказал о наемниках, переодетых в украинскую форму
Пленный боец ВСУ рассказал о наемниках, переодетых в украинскую форму
2022-10-19T04:45
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РИА Новости
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
04:45 19.10.2022 (обновлено: 10:26 19.10.2022)
Иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ, сообщил пленный офицер
Пленный украинский офицер сообщил, что иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ