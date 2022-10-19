https://ria.ru/20221019/svo-1825015292.html
В Кривом Роге сообщили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры
В Кривом Роге сообщили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 19.10.2022
В Кривом Роге сообщили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры
В Криворожском районе разрушен объект энергетической инфраструктуры, без электричества остались несколько населенных пунктов и часть Кривого Рога, сообщил глава РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T04:36
2022-10-19T04:36
2022-10-19T07:50
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
александр вилкул
украина
кривой рог
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Криворожском районе разрушен объект энергетической инфраструктуры, без электричества остались несколько населенных пунктов и часть Кривого Рога, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.Согласно информации Вилкула, в последний раз объявление воздушной тревоги в регионе звучало около 22.15 18 октября.С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, александр вилкул, украина, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Александр Вилкул, Украина, Кривой Рог
04:36 19.10.2022 (обновлено: 07:50 19.10.2022)
В Кривом Роге сообщили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры
Глава Кривого Рога Вилкул сообщил о разрушении объекта энергетической инфраструктуры