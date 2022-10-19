https://ria.ru/20221019/svo-1825015292.html

В Кривом Роге сообщили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры

В Кривом Роге сообщили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 19.10.2022

В Кривом Роге сообщили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры

В Криворожском районе разрушен объект энергетической инфраструктуры, без электричества остались несколько населенных пунктов и часть Кривого Рога, сообщил глава РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T04:36

2022-10-19T04:36

2022-10-19T07:50

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

александр вилкул

украина

кривой рог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_0:217:2591:1674_1920x0_80_0_0_57bb392b8fc943cc98f8a9c81cf8673a.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Криворожском районе разрушен объект энергетической инфраструктуры, без электричества остались несколько населенных пунктов и часть Кривого Рога, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.Согласно информации Вилкула, в последний раз объявление воздушной тревоги в регионе звучало около 22.15 18 октября.С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

кривой рог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, александр вилкул, украина, кривой рог