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В Полтавской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.10.2022
В Полтавской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Черниговской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T04:32
2022-10-19T04:32
2022-10-19T04:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Черниговской областях Украины, сообщили местные власти.Также сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале главы Полтавской обладминистрации Дмитрия Лунина.По данным телеканала "Суспільне", воздушную тревогу объявили и в Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Харьковская область
04:32 19.10.2022 (обновлено: 04:50 19.10.2022)
В Полтавской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Полтавской и Черниговской областей Украины сообщили об объявлении воздушной тревоги