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В Полтавской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.10.2022

В Полтавской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Черниговской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T04:32

2022-10-19T04:32

2022-10-19T04:50

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Черниговской областях Украины, сообщили местные власти.Также сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале главы Полтавской обладминистрации Дмитрия Лунина.По данным телеканала "Суспільне", воздушную тревогу объявили и в Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

украина

харьковская область

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в мире, черниговская область, украина, харьковская область