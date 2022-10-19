https://ria.ru/20221019/svo-1825014033.html

МВД Украины сформировало отряды для зачисток, сообщил источник

МВД Украины сформировало отряды для зачисток, сообщил источник - РИА Новости, 19.10.2022

МВД Украины сформировало отряды для зачисток, сообщил источник

Киевский режим уже сформировал полицейские отряды для зачисток и фильтрации на территориях, которые намерен занять, а на уже начавшихся сборах обучение идет по... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T03:25

2022-10-19T03:25

2022-10-19T03:57

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ХЕРСОН, 19 окт — РИА Новости. Киевский режим уже сформировал полицейские отряды для зачисток и фильтрации на территориях, которые намерен занять, а на уже начавшихся сборах обучение идет по стандартам и методичкам армии США на основе американского опыта в Ираке и Афганистане, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур."По информации, полученной от источника в ВСУ, военно-политическое руководство Украины готовится к восстановлению контроля над утерянными территориями. Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными. Руководство национальной полиции Украины завершило формирование сводных отрядов и приступило к их подготовке на учебных сборах", — отметил собеседник агентства.Он уточнил, что на сборах полицейских обучают проведению фильтрационных мероприятий, борьбе с диверсионно-разведывательными группами и с подпольем."Для проведения этих занятий МВД Украины направило в части, где ведется подготовка полицейских, методические пособия, созданные инструкторами армии США в виде слайдов презентации", — сказал сотрудник российских силовых структур. Он предоставил копии этих документов в распоряжение РИА Новости.На слайдах указаны имена американских инструкторов, составлявших методички, впоследствии переведенные на украинский язык. В верхней части каждого слайда изображены флаги США и Украины, между ними — надпись "Бесстрашный гвардеец". В нижней части написан слоган: "Сильная армия, сильная Европа" и в правом и левом нижних углах слайда указано: Армия США, Европа."В качестве иллюстраций на слайдах американские инструкторы использовали фотографии, сделанные военными оккупационных американских войск на территориях Ирака и Афганистана", — добавил российский силовик.Всего, по его данным, источник из числа украинских военных передал российским силовикам 11 учебных пособий на следующие темы: эвакуация раненых с поля боя; медицинская помощь во время боевых действий; штурм и зачистка помещения; эвакуация с поля боя; визуальное обнаружение самодельных взрывных устройств; бой в населенном пункте; противодействие беспилотникам; порядок действий после штурма; досмотр объекта.Учебные пособия составлены в соответствии с требованиям армии США о порядке действий спецподразделений во время рейдов и обысков на оккупированных территориях, где возможно оказание вооруженного сопротивления со стороны местного населения, заключил сотрудник российских силовых структур.

https://ria.ru/20221019/svo-1825013495.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, вооруженные силы украины, в мире, сша, европа, россия