https://ria.ru/20221019/svo-1825013495.html
Половина боевиков "Азова"* принимала наркотики, сообщил украинский пленный
Половина боевиков "Азова"* принимала наркотики, сообщил украинский пленный - РИА Новости, 19.10.2022
Половина боевиков "Азова"* принимала наркотики, сообщил украинский пленный
Доля военнослужащих украинского националистического полка "Азов"*, принимавших наркотики, в некоторых частях составляла не менее 50 процентов, сообщил РИА... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T03:06
2022-10-19T03:06
2022-10-19T03:17
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ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Доля военнослужащих украинского националистического полка "Азов"*, принимавших наркотики, в некоторых частях составляла не менее 50 процентов, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий полка Ренат Алиев, находящийся в заключении."Процентов 50, может больше", — сказал Алиев, отвечая на вопрос, сколько его сослуживцев принимали наркотические препараты.По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, "азовцы" употребляли кетамин из аптечек.До спецоперации режим в полку также неоднократно нарушался."Траву курили… Периодически бухали, в основном", — сказал о занятиях сослуживцев Алиев, служивший с 25 августа 2020 года.Замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии подполковник Валентин Алтухов подтвердил, что среди военнослужащих были наркоманы."Наркоманы, естественно, были, потому что низкий процент укомплектованности, и, если слишком низкий процент, просто-напросто бригаду не заводили на ротацию, поэтому качество отбора людей было невысокое. Поэтому попадались и такие люди", — сказал Алтухов.По данным СК, более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221017/oborona-1824497005.html
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РИА Новости
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украина, вооруженные силы украины, батальон "азов", в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Батальон "Азов", В мире
03:06 19.10.2022 (обновлено: 03:17 19.10.2022)
Половина боевиков "Азова"* принимала наркотики, сообщил украинский пленный
Украинский пленный сообщил, что около половины боевиков "Азова" принимали наркотики
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Доля военнослужащих украинского националистического полка "Азов"*, принимавших наркотики, в некоторых частях составляла не менее 50 процентов, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий полка Ренат Алиев, находящийся в заключении.
"Процентов 50, может больше", — сказал Алиев, отвечая на вопрос, сколько его сослуживцев принимали наркотические препараты.
По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, "азовцы" употребляли кетамин из аптечек.
До спецоперации режим в полку также неоднократно нарушался.
"Траву курили… Периодически бухали, в основном", — сказал о занятиях сослуживцев Алиев, служивший с 25 августа 2020 года.
Замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии подполковник Валентин Алтухов подтвердил, что среди военнослужащих были наркоманы.
"Наркоманы, естественно, были, потому что низкий процент укомплектованности, и, если слишком низкий процент, просто-напросто бригаду не заводили на ротацию, поэтому качество отбора людей было невысокое. Поэтому попадались и такие люди", — сказал Алтухов.
По данным СК
, более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан.
*Запрещенная в России террористическая организация