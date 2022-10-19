https://ria.ru/20221019/svo-1825013495.html

Половина боевиков "Азова"* принимала наркотики, сообщил украинский пленный

Половина боевиков "Азова"* принимала наркотики, сообщил украинский пленный - РИА Новости, 19.10.2022

Половина боевиков "Азова"* принимала наркотики, сообщил украинский пленный

Доля военнослужащих украинского националистического полка "Азов"*, принимавших наркотики, в некоторых частях составляла не менее 50 процентов, сообщил РИА... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T03:06

2022-10-19T03:06

2022-10-19T03:17

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Доля военнослужащих украинского националистического полка "Азов"*, принимавших наркотики, в некоторых частях составляла не менее 50 процентов, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий полка Ренат Алиев, находящийся в заключении."Процентов 50, может больше", — сказал Алиев, отвечая на вопрос, сколько его сослуживцев принимали наркотические препараты.По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, "азовцы" употребляли кетамин из аптечек.До спецоперации режим в полку также неоднократно нарушался."Траву курили… Периодически бухали, в основном", — сказал о занятиях сослуживцев Алиев, служивший с 25 августа 2020 года.Замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии подполковник Валентин Алтухов подтвердил, что среди военнослужащих были наркоманы."Наркоманы, естественно, были, потому что низкий процент укомплектованности, и, если слишком низкий процент, просто-напросто бригаду не заводили на ротацию, поэтому качество отбора людей было невысокое. Поэтому попадались и такие люди", — сказал Алтухов.По данным СК, более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221017/oborona-1824497005.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, вооруженные силы украины, батальон "азов", в мире