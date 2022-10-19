https://ria.ru/20221019/svo-1825010401.html
ВСУ обстреляли Попасную в ЛНР из HIMARS
ВСУ обстреляли Попасную в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 19.10.2022
ВСУ обстреляли Попасную в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли населенный пункт Попасная, выпустив две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает представительство Луганской... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T01:40
2022-10-19T01:40
2022-10-19T01:40
специальная военная операция на украине
в мире
попасная
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Попасная, выпустив две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Информация о возможных пострадавших и повреждениях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, попасная, луганская народная республика, украина, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Попасная, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия
ВСУ обстреляли Попасную в ЛНР из HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Попасную из HIMARS