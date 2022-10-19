https://ria.ru/20221019/svo-1825006307.html

В Брянской области локализовали пожар, возникший после обстрела ВСУ поселка

В Брянской области локализовали пожар, возникший после обстрела ВСУ поселка - РИА Новости, 19.10.2022

В Брянской области локализовали пожар, возникший после обстрела ВСУ поселка

Пожар, возникший в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка в Брянской области, локализован, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T00:24

2022-10-19T00:24

2022-10-19T00:34

специальная военная операция на украине

александр богомаз

брянская область

украина

трубчевский район

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

БРЯНСК, 19 окт - РИА Новости. Пожар, возникший в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка в Брянской области, локализован, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.Ранее глава региона сообщил, что в результате обстрела ВСУ приграничного населенного пункта в Трубчевском районе пострадали два жилых дома.Отмечается, что на месте работали шесть пожарно-спасательных расчётов. В результате пожара пострадавших нет.После работы оценочной комиссии по ущербу жители получат компенсации за утраченное имущество, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221015/pozhar-1824297415.html

брянская область

украина

трубчевский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр богомаз, брянская область, украина, трубчевский район, вооруженные силы украины, россия