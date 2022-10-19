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В Брянской области локализовали пожар, возникший после обстрела ВСУ поселка - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/svo-1825006307.html
В Брянской области локализовали пожар, возникший после обстрела ВСУ поселка
В Брянской области локализовали пожар, возникший после обстрела ВСУ поселка - РИА Новости, 19.10.2022
В Брянской области локализовали пожар, возникший после обстрела ВСУ поселка
Пожар, возникший в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка в Брянской области, локализован, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T00:24
2022-10-19T00:34
специальная военная операция на украине
александр богомаз
брянская область
украина
трубчевский район
вооруженные силы украины
россия
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БРЯНСК, 19 окт - РИА Новости. Пожар, возникший в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка в Брянской области, локализован, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.Ранее глава региона сообщил, что в результате обстрела ВСУ приграничного населенного пункта в Трубчевском районе пострадали два жилых дома.Отмечается, что на месте работали шесть пожарно-спасательных расчётов. В результате пожара пострадавших нет.После работы оценочной комиссии по ущербу жители получат компенсации за утраченное имущество, говорится в сообщении.
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брянская область
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александр богомаз, брянская область, украина, трубчевский район, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Брянская область, Украина, Трубчевский район, Вооруженные силы Украины, Россия
00:24 19.10.2022 (обновлено: 00:34 19.10.2022)
 
В Брянской области локализовали пожар, возникший после обстрела ВСУ поселка

Губернатор Брянской области: начавшийся после обстрела ВСУ поселка пожар локализован

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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БРЯНСК, 19 окт - РИА Новости. Пожар, возникший в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка в Брянской области, локализован, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
Ранее глава региона сообщил, что в результате обстрела ВСУ приграничного населенного пункта в Трубчевском районе пострадали два жилых дома.
"Пожар в посёлке Белая Березка локализован, открытое горение ликвидировано. В результате обстрела ВСУ один жилой дом полностью уничтожен, второй поврежден по всей площади, также сгорела хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работали шесть пожарно-спасательных расчётов. В результате пожара пострадавших нет.
После работы оценочной комиссии по ущербу жители получат компенсации за утраченное имущество, говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр БогомазБрянская областьУкраинаТрубчевский районВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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