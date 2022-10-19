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В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества
В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества - РИА Новости, 19.10.2022
В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества
Более 6 тысяч бытовых потребителей остались без электричества из-за обстрелов украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в среду министерство угля РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:33
2022-10-19T16:33
2022-10-19T16:34
специальная военная операция на украине
донецк
жкх
кировский район
министерство угля и энергетики днр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Более 6 тысяч бытовых потребителей остались без электричества из-за обстрелов украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в среду министерство угля и энергетики ДНР."В 14.45 (совпадает с мск - ред.) в результате очередного обстрела Кировского района Донецка обесточены 48 трансформаторных подстанций, 6150 бытовых потребителей. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в среду неоднократно сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221019/svet-1825134391.html
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кировский район
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, ЖКХ, Кировский район, Министерство угля и энергетики ДНР, Донецкая Народная Республика
16:33 19.10.2022 (обновлено: 16:34 19.10.2022)
В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества
Минугля ДНР: более шести тысяч потребителей остались без электричества в Донецке из-за ВСУ