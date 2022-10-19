https://ria.ru/20221019/svet-1825155897.html

В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества

В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества - РИА Новости, 19.10.2022

В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества

Более 6 тысяч бытовых потребителей остались без электричества из-за обстрелов украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в среду министерство угля РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:33

2022-10-19T16:33

2022-10-19T16:34

специальная военная операция на украине

донецк

жкх

кировский район

министерство угля и энергетики днр

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Более 6 тысяч бытовых потребителей остались без электричества из-за обстрелов украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в среду министерство угля и энергетики ДНР."В 14.45 (совпадает с мск - ред.) в результате очередного обстрела Кировского района Донецка обесточены 48 трансформаторных подстанций, 6150 бытовых потребителей. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в среду неоднократно сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221019/svet-1825134391.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, жкх, кировский район, министерство угля и энергетики днр, донецкая народная республика