Рейтинг@Mail.ru
В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/svet-1825155897.html
В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества
В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества - РИА Новости, 19.10.2022
В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества
Более 6 тысяч бытовых потребителей остались без электричества из-за обстрелов украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в среду министерство угля РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:33
2022-10-19T16:34
специальная военная операция на украине
донецк
жкх
кировский район
министерство угля и энергетики днр
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769156775_0:42:3494:2007_1920x0_80_0_0_ea0a5a4458e5b6c97eaeef69ca901588.jpg
ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Более 6 тысяч бытовых потребителей остались без электричества из-за обстрелов украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в среду министерство угля и энергетики ДНР."В 14.45 (совпадает с мск - ред.) в результате очередного обстрела Кировского района Донецка обесточены 48 трансформаторных подстанций, 6150 бытовых потребителей. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в среду неоднократно сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221019/svet-1825134391.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769156775_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_4f2139cd73283ee8ee493338afda153c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, жкх, кировский район, министерство угля и энергетики днр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, ЖКХ, Кировский район, Министерство угля и энергетики ДНР, Донецкая Народная Республика
16:33 19.10.2022 (обновлено: 16:34 19.10.2022)
 
В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества

Минугля ДНР: более шести тысяч потребителей остались без электричества в Донецке из-за ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкМачта высоковольтной ЛЭП
Мачта высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Мачта высоковольтной ЛЭП
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Более 6 тысяч бытовых потребителей остались без электричества из-за обстрелов украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в среду министерство угля и энергетики ДНР.
"В 14.45 (совпадает с мск - ред.) в результате очередного обстрела Кировского района Донецка обесточены 48 трансформаторных подстанций, 6150 бытовых потребителей. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в среду неоднократно сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:48Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили об отключении света в некоторых районах Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкЖКХКировский районМинистерство угля и энергетики ДНРДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала