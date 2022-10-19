https://ria.ru/20221019/sud-1825081966.html

Басманный суд вернулся к работе после эвакуации из-за "минирования"

Басманный суд вернулся к работе после эвакуации из-за "минирования" - РИА Новости, 19.10.2022

Басманный суд вернулся к работе после эвакуации из-за "минирования"

Басманный суд Москвы в среду вернулся к работе после эвакуации из-за сообщения о "минировании", поступившего перед началом процесса по еврейскому агентству... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:44

2022-10-19T12:44

2022-10-19T12:44

россия

московский городской суд

москва

израиль

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду вернулся к работе после эвакуации из-за сообщения о "минировании", поступившего перед началом процесса по еврейскому агентству "Сохнут", рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."Суд вернулся к работе", - рассказал собеседник агентства. Как передает корреспондент РИА Новости, суд был недоступен для посетителей два с половиной часа.Также корреспонденты РИА Новости сообщали с места о эвакуации в Тверском и Мещанском судах, а в Мосгорсуде агентству уточняли, что всего пришлось выводить на улицу сотрудников и посетителей восьми судов."Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.Иск о ликвидации представительства агентства в России был зарегистрирован Басманным судом в середине июля. До этого Минюст РФ сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.Израильский премьер Яир Лапид отмечал, что отношения с Россией важны для Израиля, а закрытие офисов "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, в то же время выразив сожаление по поводу неконструктивной, по ее мнению, позиции Израиля в отношении России в последнее время.

https://ria.ru/20221019/kazan-1825065549.html

https://realty.ria.ru/20221019/chp-1825077041.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825081831.html

россия

москва

израиль

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россия, московский городской суд, москва, израиль, басманный суд г. москвы