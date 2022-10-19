https://ria.ru/20221019/sud-1825042978.html

Басманный суд Москвы эвакуировали из-за сообщения о минировании

Басманный суд Москвы эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 19.10.2022

Басманный суд Москвы эвакуировали из-за сообщения о минировании

Басманный суд Москвы эвакуировали в среду утром из-за сообщения о "минировании" в преддверии начала процесса по еврейскому агентству "Сохнут", передает... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:31

2022-10-19T10:31

2022-10-19T10:31

россия

израиль

москва

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы эвакуировали в среду утром из-за сообщения о "минировании" в преддверии начала процесса по еврейскому агентству "Сохнут", передает корреспондент РИА Новости.Эвакуация всех посетителей произошла за 20 минут до начала заседания. Как сообщили РИА Новости сотрудники суда, на место уже вызваны соответствующие службы."Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.Иск о ликвидации представительства агентства в России был зарегистрирован Басманным судом в середине июля. До этого Минюст РФ сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.Израильский премьер Яир Лапид отмечал, что отношения с Россией важны для Израиля, а закрытие офисов "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, в то же время выразив сожаление по поводу неконструктивной, по ее мнению, позиции Израиля в отношении России в последнее время.

https://ria.ru/20220919/sokhnut-1817827082.html

https://ria.ru/20221018/izrail-1824946667.html

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