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В Московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков - РИА Новости, 19.10.2022
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В Московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков
В Московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков - РИА Новости, 19.10.2022
В Московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков
В Московском зоопарке впервые за 30 лет появился на свет детеныш краснокнижных гигантских цепкохвостых сцинков, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:50
2022-10-19T09:50
общество
московский зоопарк
соломоновы острова
светлана акулова
москва
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Московском зоопарке впервые за 30 лет появился на свет детеныш краснокнижных гигантских цепкохвостых сцинков, сообщается на сайте мэра столицы.Сообщается, что пара сцинков появилась в столичном зоопарке четыре года назад. Чтобы получить потомство от этих осторожных рептилий, были обеспечены самые комфортные условия.По данным сайта, эти ящерицы — эндемики Соломоновых островов. Данный вид занесен в Международную Красную книгу."Выводить потомство у гигантских цепкохвостых сцинков — сложный и долгий процесс. Это скрытные, осторожные, территориальные животные. К тому же они моногамны. Чтобы обзавестись детенышами, им нужно не только чувствовать себя комфортно в вольере, но и найти общий язык с партнером. Поэтому перед зоопарками, которые трудятся над созданием резервной популяции редких ящериц в неволе, стоят две задачи: подобрать подходящую пару особей и обеспечить им условия, максимально приближенные к естественным. У наших же питомцев ко всему прочему непростая судьба: их обоих спасли от недобросовестных владельцев. Зоологи сделали все, чтобы они освоились в новом доме и смогли размножаться", — приводятся в сообщении слова Светланы Акуловой, генерального директора Московского зоопарка.Она пояснила, что в вольере стараются имитировать природный климат родины рептилий — Соломоновых островов. Там температура сохраняется на уровне 25–26 градусов тепла. По ночам в жилище сцинков становится прохладнее.
https://ria.ru/20221006/zoopark-1821904230.html
https://ria.ru/20220802/kenguru-1806567619.html
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общество, московский зоопарк, соломоновы острова, светлана акулова, москва
Общество, Московский зоопарк, Соломоновы острова, Светлана Акулова, Москва
09:50 19.10.2022
 
В Московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков

Детеныш гигантских цепкохвостых сцинков родился в Московском зоопарке впервые за 30 лет

© Фото : официальный сайт Мэра МосквыДетеныш гигантских цепкохвостых сцинков, родившийся в Московском зоопарке
Детеныш гигантских цепкохвостых сцинков, родившийся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
Детеныш гигантских цепкохвостых сцинков, родившийся в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Московском зоопарке впервые за 30 лет появился на свет детеныш краснокнижных гигантских цепкохвостых сцинков, сообщается на сайте мэра столицы.
Сообщается, что пара сцинков появилась в столичном зоопарке четыре года назад. Чтобы получить потомство от этих осторожных рептилий, были обеспечены самые комфортные условия.
Викунья - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:04
В Московском зоопарке родился детеныш викуньи
По данным сайта, эти ящерицы — эндемики Соломоновых островов. Данный вид занесен в Международную Красную книгу.
"Выводить потомство у гигантских цепкохвостых сцинков — сложный и долгий процесс. Это скрытные, осторожные, территориальные животные. К тому же они моногамны. Чтобы обзавестись детенышами, им нужно не только чувствовать себя комфортно в вольере, но и найти общий язык с партнером. Поэтому перед зоопарками, которые трудятся над созданием резервной популяции редких ящериц в неволе, стоят две задачи: подобрать подходящую пару особей и обеспечить им условия, максимально приближенные к естественным. У наших же питомцев ко всему прочему непростая судьба: их обоих спасли от недобросовестных владельцев. Зоологи сделали все, чтобы они освоились в новом доме и смогли размножаться", — приводятся в сообщении слова Светланы Акуловой, генерального директора Московского зоопарка.
Она пояснила, что в вольере стараются имитировать природный климат родины рептилий — Соломоновых островов. Там температура сохраняется на уровне 25–26 градусов тепла. По ночам в жилище сцинков становится прохладнее.
Детеныш небольших кенгуру, валлаби Беннета, появился на свет в Московском зоопарке
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ОбществоМосковский зоопаркСоломоновы островаСветлана АкуловаМосква
 
 
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