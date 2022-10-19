В Московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков
Детеныш гигантских цепкохвостых сцинков родился в Московском зоопарке впервые за 30 лет
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыДетеныш гигантских цепкохвостых сцинков, родившийся в Московском зоопарке
Детеныш гигантских цепкохвостых сцинков, родившийся в Московском зоопарке
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Московском зоопарке впервые за 30 лет появился на свет детеныш краснокнижных гигантских цепкохвостых сцинков, сообщается на сайте мэра столицы.
Сообщается, что пара сцинков появилась в столичном зоопарке четыре года назад. Чтобы получить потомство от этих осторожных рептилий, были обеспечены самые комфортные условия.
6 октября, 11:04В Московском зоопарке родился детеныш викуньи
По данным сайта, эти ящерицы — эндемики Соломоновых островов. Данный вид занесен в Международную Красную книгу.
"Выводить потомство у гигантских цепкохвостых сцинков — сложный и долгий процесс. Это скрытные, осторожные, территориальные животные. К тому же они моногамны. Чтобы обзавестись детенышами, им нужно не только чувствовать себя комфортно в вольере, но и найти общий язык с партнером. Поэтому перед зоопарками, которые трудятся над созданием резервной популяции редких ящериц в неволе, стоят две задачи: подобрать подходящую пару особей и обеспечить им условия, максимально приближенные к естественным. У наших же питомцев ко всему прочему непростая судьба: их обоих спасли от недобросовестных владельцев. Зоологи сделали все, чтобы они освоились в новом доме и смогли размножаться", — приводятся в сообщении слова Светланы Акуловой, генерального директора Московского зоопарка.
Она пояснила, что в вольере стараются имитировать природный климат родины рептилий — Соломоновых островов. Там температура сохраняется на уровне 25–26 градусов тепла. По ночам в жилище сцинков становится прохладнее.
2 августа, 08:12В Московском зоопарке родился детеныш небольших кенгуру