https://ria.ru/20221019/stsink-1825036165.html

В Московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков

В Московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков - РИА Новости, 19.10.2022

В Московском зоопарке родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков

В Московском зоопарке впервые за 30 лет появился на свет детеныш краснокнижных гигантских цепкохвостых сцинков, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:50

2022-10-19T09:50

2022-10-19T09:50

общество

московский зоопарк

соломоновы острова

светлана акулова

москва

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Московском зоопарке впервые за 30 лет появился на свет детеныш краснокнижных гигантских цепкохвостых сцинков, сообщается на сайте мэра столицы.Сообщается, что пара сцинков появилась в столичном зоопарке четыре года назад. Чтобы получить потомство от этих осторожных рептилий, были обеспечены самые комфортные условия.По данным сайта, эти ящерицы — эндемики Соломоновых островов. Данный вид занесен в Международную Красную книгу."Выводить потомство у гигантских цепкохвостых сцинков — сложный и долгий процесс. Это скрытные, осторожные, территориальные животные. К тому же они моногамны. Чтобы обзавестись детенышами, им нужно не только чувствовать себя комфортно в вольере, но и найти общий язык с партнером. Поэтому перед зоопарками, которые трудятся над созданием резервной популяции редких ящериц в неволе, стоят две задачи: подобрать подходящую пару особей и обеспечить им условия, максимально приближенные к естественным. У наших же питомцев ко всему прочему непростая судьба: их обоих спасли от недобросовестных владельцев. Зоологи сделали все, чтобы они освоились в новом доме и смогли размножаться", — приводятся в сообщении слова Светланы Акуловой, генерального директора Московского зоопарка.Она пояснила, что в вольере стараются имитировать природный климат родины рептилий — Соломоновых островов. Там температура сохраняется на уровне 25–26 градусов тепла. По ночам в жилище сцинков становится прохладнее.

https://ria.ru/20221006/zoopark-1821904230.html

https://ria.ru/20220802/kenguru-1806567619.html

соломоновы острова

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московский зоопарк, соломоновы острова, светлана акулова, москва