https://ria.ru/20221019/stremousov-1825128294.html

Стремоусов: введение военного положения упростит решение боевых задач

Стремоусов: введение военного положения упростит решение боевых задач - РИА Новости, 19.10.2022

Стремоусов: введение военного положения упростит решение боевых задач

Введение военного положения на территории Херсонской области упростит военным выполнение боевых задач, "с нацистами никаких разговоров больше не будет", заявил... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:30

2022-10-19T15:30

2022-10-19T18:03

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

кирилл стремоусов

херсонская область

донецкая народная республика

россия

владимир путин

сергей собянин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Введение военного положения на территории Херсонской области упростит военным выполнение боевых задач, "с нацистами никаких разговоров больше не будет", заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Ситуация перешла в другое русло, закончили мы эти разговоры. Введение военного положения упростит некоторые задачи военных. Играться в те игры, в которые мы играли практически семь месяцев, мы больше не будем. С нацистами никаких разговоров больше не будет", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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ситуация в днр и лнр, кирилл стремоусов, херсонская область , донецкая народная республика, россия, владимир путин, сергей собянин, введение военного положения на новых территориях россии