https://ria.ru/20221019/starlink-1825015870.html

Маск рассказал, кто оплачивает спутниковый интернет для Украины

Маск рассказал, кто оплачивает спутниковый интернет для Украины - РИА Новости, 19.10.2022

Маск рассказал, кто оплачивает спутниковый интернет для Украины

Работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают несколько стран, организаций и частных лиц, на остальных его... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T04:53

2022-10-19T04:53

2022-10-19T10:47

в мире

технологии

илон маск

украина

министерство обороны сша

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают несколько стран, организаций и частных лиц, на остальных его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц и продолжит это делать, заявил американский предприниматель Илон Маск в Twitter."Никаких денег от Министерства обороны США, но несколько других стран, организаций и частных лиц платят за приблизительно 11 тысяч из 25 тысяч терминалов (спасибо!). <...> SpaceX теряет около 20 миллионов долларов в месяц на неоплачиваемых услугах и издержках, связанных с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты, но мы продолжим делать это (вздыхает)", — написал он.Ранее он обратился к Пентагону с предложением взять на себя расходы, но позднее отозвал просьбу.Минобороны США ранее заявило, что спутниковый интернет от Маска доказал высокую эффективность на Украине, обеспечивая возможности для ведения сетецентрической войны. В военном ведомстве подтвердили переговоры с бизнесменом и его конкурентами, но отказались сообщить какие-либо подробности.

https://ria.ru/20221016/mask-1824353136.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, украина, министерство обороны сша, spacex