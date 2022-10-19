https://ria.ru/20221019/starlink-1825015870.html
Маск рассказал, кто оплачивает спутниковый интернет для Украины
Маск рассказал, кто оплачивает спутниковый интернет для Украины - РИА Новости, 19.10.2022
Маск рассказал, кто оплачивает спутниковый интернет для Украины
Работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают несколько стран, организаций и частных лиц, на остальных его... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T04:53
2022-10-19T04:53
2022-10-19T10:47
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают несколько стран, организаций и частных лиц, на остальных его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц и продолжит это делать, заявил американский предприниматель Илон Маск в Twitter."Никаких денег от Министерства обороны США, но несколько других стран, организаций и частных лиц платят за приблизительно 11 тысяч из 25 тысяч терминалов (спасибо!). <...> SpaceX теряет около 20 миллионов долларов в месяц на неоплачиваемых услугах и издержках, связанных с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты, но мы продолжим делать это (вздыхает)", — написал он.Ранее он обратился к Пентагону с предложением взять на себя расходы, но позднее отозвал просьбу.Минобороны США ранее заявило, что спутниковый интернет от Маска доказал высокую эффективность на Украине, обеспечивая возможности для ведения сетецентрической войны. В военном ведомстве подтвердили переговоры с бизнесменом и его конкурентами, но отказались сообщить какие-либо подробности.
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в мире, технологии, илон маск, украина, министерство обороны сша, spacex
В мире, Технологии, Илон Маск, Украина, Министерство обороны США, SpaceX
04:53 19.10.2022 (обновлено: 10:47 19.10.2022)
Маск рассказал, кто оплачивает спутниковый интернет для Украины
Маск сообщил, что для Украины оплачивают лишь 11 из 25 тысяч терминалов интернета Starlink
ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают несколько стран, организаций и частных лиц, на остальных его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц и продолжит это делать, заявил американский предприниматель Илон Маск в Twitter.
"Никаких денег от Министерства обороны США, но несколько других стран, организаций и частных лиц платят за приблизительно 11 тысяч из 25 тысяч терминалов (спасибо!). <...> SpaceX теряет около 20 миллионов долларов в месяц на неоплачиваемых услугах и издержках, связанных с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты, но мы продолжим делать это (вздыхает)", — написал он.
Ранее он обратился к Пентагону
с предложением взять на себя расходы, но позднее отозвал просьбу.
Минобороны США ранее заявило, что спутниковый интернет от Маска доказал высокую эффективность на Украине, обеспечивая возможности для ведения сетецентрической войны. В военном ведомстве подтвердили переговоры с бизнесменом и его конкурентами, но отказались сообщить какие-либо подробности.