19:26 19.10.2022 (обновлено: 20:15 19.10.2022)
В Китае обвинили США в попытке разжечь войну в Европе
Обозреватель Global Times Фань Сия заявил о желании США расколоть Европу
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. С начала проведения российской спецоперации на Украине США прикладывают максимум усилий для того, чтобы не допустить сближения Москвы и Брюсселя, стремясь расколоть Европу, заявил китайский политолог Фань Сия в статье для Global Times.
"Начало российско-украинского конфликта обнажило глобальные амбиции и стратегические пороки США. Они пытаются повторить свои старые трюки, чтобы спровоцировать новую войну в Европе с целью разделения континента", — написал автор.
Как отметил обозреватель, США пытаются раз и навсегда разделить ЕС с помощью все более изощренных политических манипуляций.
Для сохранения гегемонии Штаты не могут допустить существование единой Европы, где Россия стала бы партнером Брюсселя, указал эксперт. С тех пор как Джо Байден занял пост президента, Вашингтон предпринимает "все более радикальные идеологические действия" для усугубления раскола.
"США, очевидно, не хотят принимать реальность. Они пытаются привязать Европу к своей собственной горящей колеснице против России. Однако это также загоняет США в ловушку сложной многозадачной системы обработки информации", — считает автор.
Политолог выразил уверенность, что стабильные отношения между Германией и Россией необходимы "для поддержания баланса сил между европейскими странами". По его мнению, если Берлин будет настаивать, что ЕС не может жить без Москвы, так как это в европейских интересах, США придется пойти на компромисс.
"Для обеспечения устойчивости мирового порядка важно сохранить относительную стабильность отношений между Европой и Россией и необходимое политическое единство", — заключил Фань.
Он посоветовал европейским политикам сохранять трезвость и бдительность, а США предупредил о цене, которую придется заплатить за "политический авантюризм".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.