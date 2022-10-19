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В Китае обвинили США в попытке разжечь войну в Европе - РИА Новости, 19.10.2022
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В Китае обвинили США в попытке разжечь войну в Европе
В Китае обвинили США в попытке разжечь войну в Европе - РИА Новости, 19.10.2022
В Китае обвинили США в попытке разжечь войну в Европе
С начала проведения российской спецоперации на Украине США прикладывают максимум усилий для того, чтобы не допустить сближения Москвы и Брюсселя, стремясь... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:26
2022-10-19T20:15
в мире
цены на нефть
джо байден
сша
европа
россия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. С начала проведения российской спецоперации на Украине США прикладывают максимум усилий для того, чтобы не допустить сближения Москвы и Брюсселя, стремясь расколоть Европу, заявил китайский политолог Фань Сия в статье для Global Times."Начало российско-украинского конфликта обнажило глобальные амбиции и стратегические пороки США. Они пытаются повторить свои старые трюки, чтобы спровоцировать новую войну в Европе с целью разделения континента", — написал автор.Как отметил обозреватель, США пытаются раз и навсегда разделить ЕС с помощью все более изощренных политических манипуляций.Для сохранения гегемонии Штаты не могут допустить существование единой Европы, где Россия стала бы партнером Брюсселя, указал эксперт. С тех пор как Джо Байден занял пост президента, Вашингтон предпринимает "все более радикальные идеологические действия" для усугубления раскола."США, очевидно, не хотят принимать реальность. Они пытаются привязать Европу к своей собственной горящей колеснице против России. Однако это также загоняет США в ловушку сложной многозадачной системы обработки информации", — считает автор.Политолог выразил уверенность, что стабильные отношения между Германией и Россией необходимы "для поддержания баланса сил между европейскими странами". По его мнению, если Берлин будет настаивать, что ЕС не может жить без Москвы, так как это в европейских интересах, США придется пойти на компромисс."Для обеспечения устойчивости мирового порядка важно сохранить относительную стабильность отношений между Европой и Россией и необходимое политическое единство", — заключил Фань. Он посоветовал европейским политикам сохранять трезвость и бдительность, а США предупредил о цене, которую придется заплатить за "политический авантюризм".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, цены на нефть, джо байден, сша, европа, россия, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, США, Европа, Россия, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России
19:26 19.10.2022 (обновлено: 20:15 19.10.2022)
 
В Китае обвинили США в попытке разжечь войну в Европе

Обозреватель Global Times Фань Сия заявил о желании США расколоть Европу

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. С начала проведения российской спецоперации на Украине США прикладывают максимум усилий для того, чтобы не допустить сближения Москвы и Брюсселя, стремясь расколоть Европу, заявил китайский политолог Фань Сия в статье для Global Times.
"Начало российско-украинского конфликта обнажило глобальные амбиции и стратегические пороки США. Они пытаются повторить свои старые трюки, чтобы спровоцировать новую войну в Европе с целью разделения континента", — написал автор.
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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В США раскрыли, почему санкции против России провалились
Как отметил обозреватель, США пытаются раз и навсегда разделить ЕС с помощью все более изощренных политических манипуляций.
Для сохранения гегемонии Штаты не могут допустить существование единой Европы, где Россия стала бы партнером Брюсселя, указал эксперт. С тех пор как Джо Байден занял пост президента, Вашингтон предпринимает "все более радикальные идеологические действия" для усугубления раскола.
"США, очевидно, не хотят принимать реальность. Они пытаются привязать Европу к своей собственной горящей колеснице против России. Однако это также загоняет США в ловушку сложной многозадачной системы обработки информации", — считает автор.
Политолог выразил уверенность, что стабильные отношения между Германией и Россией необходимы "для поддержания баланса сил между европейскими странами". По его мнению, если Берлин будет настаивать, что ЕС не может жить без Москвы, так как это в европейских интересах, США придется пойти на компромисс.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Американский ведущий объяснил, как США отомстят Маску из-за Украины
"Для обеспечения устойчивости мирового порядка важно сохранить относительную стабильность отношений между Европой и Россией и необходимое политическое единство", — заключил Фань.
Он посоветовал европейским политикам сохранять трезвость и бдительность, а США предупредил о цене, которую придется заплатить за "политический авантюризм".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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В миреЦены на нефтьДжо БайденСШАЕвропаРоссияЕвросоюзНАТОСанкции в отношении России
 
 
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