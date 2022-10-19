https://ria.ru/20221019/ssha-1825190778.html
"Мы никогда не были слабее": в США заявили о неподготовленности армии
"Мы никогда не были слабее": в США заявили о неподготовленности армии - РИА Новости, 19.10.2022
"Мы никогда не были слабее": в США заявили о неподготовленности армии
Американская армия не способна вести полномасштабную войну из-за собственной слабости, заявил экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:13
2022-10-19T18:13
2022-10-19T18:33
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Американская армия не способна вести полномасштабную войну из-за собственной слабости, заявил экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан в интервью Fox News.Политик, опираясь на данные стратегического исследовательского института США Heritage Foundation, отметил, что сухопутные войска имеют незначительный потенциал, Военно-морские силы и Военно-космические силы — слабый, а Военно-воздушные силы — очень слабый. В отчете отмечено, что высокую эффективность имеют только морская пехота и ядерные силы.Также он добавил, что в армии налицо существенный недобор личного состава. Согласно исследованию, в сухопутных войсках недостает 15 тысяч человек, в национальной гвардии — семи тысяч. Флот и ВВС выполнили только десять процентов добора, а морская пехота — 30.Ведущий программы подчеркнул, что в отставку отправлено примерно 20 тысяч солдат только из-за отсутствия вакцины против COVID-19, хоть пандемия и завершилась."Армия испытывает нехватку ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, нам нечем снабжать Тайвань; мы не можем модернизировать свой ядерный арсенал", — сказал ведущему О’Брайан. Он также отметил, что повышение трат на оборонную промышленность не приносит никаких результатов из-за высоких темпов инфляции. "Мы никогда не были слабее", — подытожил экс-советник.Ранее эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен отметила, что американская армия не достигла цели по набору новых солдат. Как уточнила специалист, проблема довольно острая и никакие полумеры не предотвратят мобилизационный кризис, с которым столкнулись США.
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в мире, сша, тайвань, javelin (птрк)
В мире, США, Тайвань, Javelin (ПТРК)
18:13 19.10.2022 (обновлено: 18:33 19.10.2022)
"Мы никогда не были слабее": в США заявили о неподготовленности армии
Экс-советник президента по нацбезопасности О’Брайан заявил о слабости армии США
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Американская армия не способна вести полномасштабную войну из-за собственной слабости, заявил экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан в интервью Fox News
.
Политик, опираясь на данные стратегического исследовательского института США Heritage Foundation, отметил, что сухопутные войска имеют незначительный потенциал, Военно-морские силы и Военно-космические силы — слабый, а Военно-воздушные силы — очень слабый. В отчете отмечено, что высокую эффективность имеют только морская пехота и ядерные силы.
Также он добавил, что в армии налицо существенный недобор личного состава. Согласно исследованию, в сухопутных войсках недостает 15 тысяч человек, в национальной гвардии — семи тысяч. Флот и ВВС выполнили только десять процентов добора, а морская пехота — 30.
Ведущий программы подчеркнул, что в отставку отправлено примерно 20 тысяч солдат только из-за отсутствия вакцины против COVID-19, хоть пандемия и завершилась.
"Армия испытывает нехватку ПТРК Javelin
, ПЗРК Stinger, нам нечем снабжать Тайвань
; мы не можем модернизировать свой ядерный арсенал", — сказал ведущему О’Брайан.
Он также отметил, что повышение трат на оборонную промышленность не приносит никаких результатов из-за высоких темпов инфляции.
"Мы никогда не были слабее", — подытожил экс-советник.
Ранее эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен отметила, что американская армия не достигла цели по набору новых солдат. Как уточнила специалист, проблема довольно острая и никакие полумеры не предотвратят мобилизационный кризис, с которым столкнулись США
.