https://ria.ru/20221019/ssha-1825106684.html

Американский ведущий объяснил, как США отомстят Маску из-за Украины

Американский ведущий объяснил, как США отомстят Маску из-за Украины - РИА Новости, 19.10.2022

Американский ведущий объяснил, как США отомстят Маску из-за Украины

США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине, заявил ведущий... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:24

2022-10-19T14:24

2022-10-19T17:22

в мире

илон маск

технологии

такер карлсон

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.По мнению Карлсона, американские власти боятся, что у граждан Штатов появится свобода слова и собственное мнение по ситуации на Украине.Помимо этого, ведущий раскритиковал призыв известного американского журналиста и бывшего спичрайтера экс-президента США Джорджа Буша Дэвида Фрама изъять у бизнесмена систему спутников, предоставленную Маском Киеву на безвозмездной основе."Вечно эта политическая повестка! Иными словами: не нравится его деятельность — просто отнимите у него имущество", — подчеркнул Такер.Телеведущий также отметил, что, если бы Вашингтон действительно волновала судьба украинского народа, он бы действовал по-другому. В таком случае Штаты стремились бы к мирному урегулированию конфликта, чтобы спасти жизни людей."Это все про внутреннюю политику, про Соединенные Штаты и про Илона Маска, совершающего один непростительный грех — он пытается дать вам возможность говорить то, что вы действительно думаете о правительстве. <…> Мы видим отчаяние режима, который чувствует, что теряет власть. Он в панике, его истерику легко заметить", — заключил он.В начале октября глава Tesla и основатель Space X Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН ", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

https://ria.ru/20221018/mask-1824968399.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, илон маск, технологии, такер карлсон, джордж буш (младший), россия, сша, украина, министерство юстиции сша, оон, tesla motors, санкции в отношении россии