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Американский ведущий объяснил, как США отомстят Маску из-за Украины - РИА Новости, 19.10.2022
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Американский ведущий объяснил, как США отомстят Маску из-за Украины
Американский ведущий объяснил, как США отомстят Маску из-за Украины - РИА Новости, 19.10.2022
Американский ведущий объяснил, как США отомстят Маску из-за Украины
США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине, заявил ведущий... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:24
2022-10-19T17:22
в мире
илон маск
технологии
такер карлсон
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.По мнению Карлсона, американские власти боятся, что у граждан Штатов появится свобода слова и собственное мнение по ситуации на Украине.Помимо этого, ведущий раскритиковал призыв известного американского журналиста и бывшего спичрайтера экс-президента США Джорджа Буша Дэвида Фрама изъять у бизнесмена систему спутников, предоставленную Маском Киеву на безвозмездной основе."Вечно эта политическая повестка! Иными словами: не нравится его деятельность — просто отнимите у него имущество", — подчеркнул Такер.Телеведущий также отметил, что, если бы Вашингтон действительно волновала судьба украинского народа, он бы действовал по-другому. В таком случае Штаты стремились бы к мирному урегулированию конфликта, чтобы спасти жизни людей."Это все про внутреннюю политику, про Соединенные Штаты и про Илона Маска, совершающего один непростительный грех — он пытается дать вам возможность говорить то, что вы действительно думаете о правительстве. &lt;…&gt; Мы видим отчаяние режима, который чувствует, что теряет власть. Он в панике, его истерику легко заметить", — заключил он.В начале октября глава Tesla и основатель Space X Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН ", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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в мире, илон маск, технологии, такер карлсон, джордж буш (младший), россия, сша, украина, министерство юстиции сша, оон, tesla motors, санкции в отношении россии
В мире, Илон Маск, Технологии, Такер Карлсон, Джордж Буш (младший), Россия, США, Украина, Министерство юстиции США, ООН, Tesla motors, Санкции в отношении России
14:24 19.10.2022 (обновлено: 17:22 19.10.2022)
 
Американский ведущий объяснил, как США отомстят Маску из-за Украины

Ведущий Fox News Карлсон: США захотели уничтожить Илона Маска после его слов об Украине

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Маск пытается дать людям возможность говорить то, что они на самом деле думают, но правящим элитам это не нравится, поэтому Министерство юстиции США сейчас ведет расследование в отношении бизнесмена в силу причин, которые никто даже не может назвать. Они пытаются запугать людей уголовными делами, чтобы добиться их послушания", — отметил он.
По мнению Карлсона, американские власти боятся, что у граждан Штатов появится свобода слова и собственное мнение по ситуации на Украине.
Помимо этого, ведущий раскритиковал призыв известного американского журналиста и бывшего спичрайтера экс-президента США Джорджа Буша Дэвида Фрама изъять у бизнесмена систему спутников, предоставленную Маском Киеву на безвозмездной основе.
"Вечно эта политическая повестка! Иными словами: не нравится его деятельность — просто отнимите у него имущество", — подчеркнул Такер.
Телеведущий также отметил, что, если бы Вашингтон действительно волновала судьба украинского народа, он бы действовал по-другому. В таком случае Штаты стремились бы к мирному урегулированию конфликта, чтобы спасти жизни людей.
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"Это все про внутреннюю политику, про Соединенные Штаты и про Илона Маска, совершающего один непростительный грех — он пытается дать вам возможность говорить то, что вы действительно думаете о правительстве. <…> Мы видим отчаяние режима, который чувствует, что теряет власть. Он в панике, его истерику легко заметить", — заключил он.
В начале октября глава Tesla и основатель Space X Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН ", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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В миреИлон МаскТехнологииТакер КарлсонДжордж Буш (младший)РоссияСШАУкраинаМинистерство юстиции СШАООНTesla motorsСанкции в отношении России
 
 
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