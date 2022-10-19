https://ria.ru/20221019/ssha-1825011722.html

США высвободят 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

США высвободят 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва - РИА Новости, 19.10.2022

США высвободят 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

Сегодня министерство энергетики США выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T02:12

2022-10-19T02:12

2022-10-19T02:35

экономика

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опек

wti (нефть)

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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Сегодня министерство энергетики США выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщил Белый дом."Министерство энергетики опубликует завтра утром (в среду. — Прим. ред.) извещение о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре. Продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое президент анонсировал весной и которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках", — заявили в администрации.Там уточнили, что президент США Джо Байден призвал минэнерго страны готовиться к дополнительным продажам топлива из стратрезерва, "если в этом возникнет необходимость из-за действий России или иных событий, дестабилизирующих глобальные рынки".Продажа нефти с поставкой в декабре исчерпывает 180 миллионов баррелей, которые Байден еще весной распорядился направить на рынок из государственных запасов топлива.Директивы последовали за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на уговоры США этого не делать.Белый дом также подтвердил планы министерства энергетики начать закупки нефти для стратегического резерва по достижении индикативным сортом WTI цены в 67-72 доллара за баррель. По его оценкам, это произойдет в 2024 или 2025 годах.

https://ria.ru/20221018/ssha-1824927247.html

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экономика, цены на нефть, сша, в мире, джо байден, министерство энергетики сша, опек, wti (нефть)