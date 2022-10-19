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США высвободят 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва
США высвободят 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва - РИА Новости, 19.10.2022
США высвободят 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва
Сегодня министерство энергетики США выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T02:12
2022-10-19T02:12
2022-10-19T02:35
экономика
цены на нефть
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в мире
джо байден
министерство энергетики сша
опек
wti (нефть)
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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Сегодня министерство энергетики США выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщил Белый дом."Министерство энергетики опубликует завтра утром (в среду. — Прим. ред.) извещение о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре. Продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое президент анонсировал весной и которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках", — заявили в администрации.Там уточнили, что президент США Джо Байден призвал минэнерго страны готовиться к дополнительным продажам топлива из стратрезерва, "если в этом возникнет необходимость из-за действий России или иных событий, дестабилизирующих глобальные рынки".Продажа нефти с поставкой в декабре исчерпывает 180 миллионов баррелей, которые Байден еще весной распорядился направить на рынок из государственных запасов топлива.Директивы последовали за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на уговоры США этого не делать.Белый дом также подтвердил планы министерства энергетики начать закупки нефти для стратегического резерва по достижении индикативным сортом WTI цены в 67-72 доллара за баррель. По его оценкам, это произойдет в 2024 или 2025 годах.
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экономика, цены на нефть, сша, в мире, джо байден, министерство энергетики сша, опек, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, США, В мире, Джо Байден, Министерство энергетики США, ОПЕК, WTI (нефть)
02:12 19.10.2022 (обновлено: 02:35 19.10.2022)
США высвободят 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва
Минэнерго США выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва