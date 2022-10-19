https://ria.ru/20221019/spg-1825109508.html

Десятки танкеров с СПГ не могут разгрузиться у берегов Испании

Десятки танкеров с СПГ не могут разгрузиться у берегов Испании - РИА Новости, 19.10.2022

Десятки танкеров с СПГ не могут разгрузиться у берегов Испании

Десятки судов, перевозящих сжиженный природный газ, скопились у берегов Португалии и Испании и не могут разгрузиться, так как хранилища в ЕС почти заполнены,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:33

2022-10-19T14:33

2022-10-19T19:17

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МАДРИД, 19 окт — РИА Новости. Десятки судов, перевозящих сжиженный природный газ, скопились у берегов Португалии и Испании и не могут разгрузиться, так как хранилища в ЕС почти заполнены, сообщила газета ABC.Танкеры в основном прибыли из США, Перу, Тринидада и Тобаго — главных экспортеров СПГ из Америки, в настоящее время их пунктами назначения являются Европа и Азия, пишет испанское издание.Как отмечается в статье, сейчас средний объем запасов газа в ЕС превышает 92 процента, что технически означает почти полную заполненность терминалов. В Испании этот показатель выше среднего и составляет 93 процента — так же как и в Германии (96 процентов), Франции (99 процентов) и Италии (94 процента).Эта ситуация возникла из-за сокращения спроса на газ в большинстве стран, что, в свою очередь, приводит к общему падению цен на данное топливо.Так, сложившиеся обстоятельства напрямую затрагивают испанскую газовую систему, управляемую энергетической компанией Enagаs. Учитывая высокий уровень запасов в резервуарах регазификационных терминалов, компания объявила в понедельник, что ей, возможно, придется отказаться от разгрузки СПГ из-за избыточных мощностей на терминалах.В этом году Евросоюз уже согласовывал некоторые меры для разрешения энергетического кризиса. В частности, было принято решение об экономии газа и электричества, о взимании дополнительных сборов со сверхприбылей определенных компаний, работающих в сфере ископаемых видов топлива, а также об ограничении прибылей компаний, производящих электричество из дешевых источников, например на основе атомной энергии. Также ЕС принял закон о минимальном пороге (80 процентов, а со следующего года — 90) наполнения хранилищ газом к ноябрю.

https://ria.ru/20221018/gaz-1824942842.html

https://ria.ru/20221017/gaz-1824551261.html

https://ria.ru/20221018/gaz-1824971658.html

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цены на нефть, испания, португалия, сша, евросоюз