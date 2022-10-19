https://ria.ru/20221019/spetsoperatsiya-1825177601.html

Правительство будет докладывать Путину о работе по обеспечению спецоперации

Правительство будет докладывать Путину о работе по обеспечению спецоперации - РИА Новости, 19.10.2022

Правительство будет докладывать Путину о работе по обеспечению спецоперации

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за каждым его заместителем будет закреплено направление работы по вопросу обеспечения потребностей при... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:35

2022-10-19T17:35

2022-10-19T18:01

специальная военная операция на украине

владимир путин

михаил мишустин

правительство рф

россия

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за каждым его заместителем будет закреплено направление работы по вопросу обеспечения потребностей при спецоперации, а доклады президенту РФ Владимиру Путину будут представляться еженедельно."Коллеги, по каждому из направлений будет закреплен курирующий вице-премьер. Вам надо подготовить конкретные предложения в зависимости от вашей сферы деятельности. Докладывать главе государства будем еженедельно", - заявил он в среду на встрече с заместителями.Он подчеркнул, что у тех, кто защищает национальные интересы, должно быть всё, что им нужно."Включая, как сказал президент, обеспечение экипировкой, снаряжением, медицинской помощью, лекарствами, питанием и, конечно, соответствующими бытовыми условиями. Ну и также достойное вознаграждение", - добавил премьер.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны. Глава государства призвал к собранности на всех уровнях власти.Как сообщила пресс-служба Кремля, президент поручил ввести на территориях Центрального и Южного федерального округов, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите населения и территорий от ЧС.

https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html

https://ria.ru/20221019/opk-1825177937.html

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владимир путин, михаил мишустин, правительство рф, россия, введение военного положения на новых территориях россии