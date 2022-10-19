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Правительство будет докладывать Путину о работе по обеспечению спецоперации - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/spetsoperatsiya-1825177601.html
Правительство будет докладывать Путину о работе по обеспечению спецоперации
Правительство будет докладывать Путину о работе по обеспечению спецоперации - РИА Новости, 19.10.2022
Правительство будет докладывать Путину о работе по обеспечению спецоперации
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за каждым его заместителем будет закреплено направление работы по вопросу обеспечения потребностей при... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:35
2022-10-19T18:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
михаил мишустин
правительство рф
россия
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за каждым его заместителем будет закреплено направление работы по вопросу обеспечения потребностей при спецоперации, а доклады президенту РФ Владимиру Путину будут представляться еженедельно."Коллеги, по каждому из направлений будет закреплен курирующий вице-премьер. Вам надо подготовить конкретные предложения в зависимости от вашей сферы деятельности. Докладывать главе государства будем еженедельно", - заявил он в среду на встрече с заместителями.Он подчеркнул, что у тех, кто защищает национальные интересы, должно быть всё, что им нужно."Включая, как сказал президент, обеспечение экипировкой, снаряжением, медицинской помощью, лекарствами, питанием и, конечно, соответствующими бытовыми условиями. Ну и также достойное вознаграждение", - добавил премьер.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны. Глава государства призвал к собранности на всех уровнях власти.Как сообщила пресс-служба Кремля, президент поручил ввести на территориях Центрального и Южного федерального округов, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите населения и территорий от ЧС.
https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html
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владимир путин, михаил мишустин, правительство рф, россия, введение военного положения на новых территориях россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Россия, Введение военного положения на новых территориях России
17:35 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
 
Правительство будет докладывать Путину о работе по обеспечению спецоперации

Мишустин: правительство будет еженедельно докладывать Путину о снабжении спецоперации

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за каждым его заместителем будет закреплено направление работы по вопросу обеспечения потребностей при спецоперации, а доклады президенту РФ Владимиру Путину будут представляться еженедельно.
"Коллеги, по каждому из направлений будет закреплен курирующий вице-премьер. Вам надо подготовить конкретные предложения в зависимости от вашей сферы деятельности. Докладывать главе государства будем еженедельно", - заявил он в среду на встрече с заместителями.
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Военное положение: что теперь изменится в России
Он подчеркнул, что у тех, кто защищает национальные интересы, должно быть всё, что им нужно.
"Включая, как сказал президент, обеспечение экипировкой, снаряжением, медицинской помощью, лекарствами, питанием и, конечно, соответствующими бытовыми условиями. Ну и также достойное вознаграждение", - добавил премьер.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны. Глава государства призвал к собранности на всех уровнях власти.
Как сообщила пресс-служба Кремля, президент поручил ввести на территориях Центрального и Южного федерального округов, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите населения и территорий от ЧС.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинМихаил МишустинПравительство РФРоссияВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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