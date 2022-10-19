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Правительство подготовит проект о координационном совете по спецоперации - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/spetsoperatsiya-1825131118.html
Правительство подготовит проект о координационном совете по спецоперации
Правительство подготовит проект о координационном совете по спецоперации - РИА Новости, 19.10.2022
Правительство подготовит проект о координационном совете по спецоперации
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 октября подготовить проект указа о создании координационного совета для обеспечения потребностей при РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:36
2022-10-19T15:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
михаил мишустин
россия
правительство рф
сергей собянин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 октября подготовить проект указа о создании координационного совета для обеспечения потребностей при спецоперации, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить проект указа президента РФ об образовании координационного совета при правительстве РФ в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (в том числе в части, касающейся поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики). Предусмотреть, что данный совет возглавляет председатель правительства РФ, в состав этого совета входят представители Минобороны России, МВД России, МЧС России, Росгвардии, ФСБ России, СВР России, ГУСПа, других федеральных органов исполнительной власти, Государственного Совета РФ", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 20 октября 2022 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.Кроме того, комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" поручено обеспечить координацию деятельности региональных властей, осуществляемой при введении различных уровней реагирования, а также организацию их взаимодействия с федеральными госорганами. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 25 октября, далее – еженедельно. Ответственный - мэр Москвы Сергей Собянин.Срок исполнения – 24 октября, ответственный - Михаил Мишустин.Путин также поручил председателю координационного совета регулярно докладывать о ходе его работы. Доклад должен быть представлен до 25 октября, далее – еженедельно, ответственный - Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20221018/spetsoperatsiya-1824978338.html
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владимир путин, михаил мишустин, россия, правительство рф, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ, Сергей Собянин
15:36 19.10.2022
 
Правительство подготовит проект о координационном совете по спецоперации

Правительство подготовит проект о координационном совете для обеспечения нужд спецоперации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 октября подготовить проект указа о создании координационного совета для обеспечения потребностей при спецоперации, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить проект указа президента РФ об образовании координационного совета при правительстве РФ в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (в том числе в части, касающейся поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики). Предусмотреть, что данный совет возглавляет председатель правительства РФ, в состав этого совета входят представители Минобороны России, МВД России, МЧС России, Росгвардии, ФСБ России, СВР России, ГУСПа, других федеральных органов исполнительной власти, Государственного Совета РФ", - говорится в сообщении.
Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Срок исполнения поручения – 20 октября 2022 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кроме того, комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" поручено обеспечить координацию деятельности региональных властей, осуществляемой при введении различных уровней реагирования, а также организацию их взаимодействия с федеральными госорганами. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 25 октября, далее – еженедельно. Ответственный - мэр Москвы Сергей Собянин.
"Координационному совету, предусмотренному пунктом 1 настоящего перечня поручений, определить целевое задание по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, ключевые направления выполнения этого задания, сроки его выполнения, а также лиц из числа членов правительства РФ, ответственных за работу по каждому направлению", - добавляется в перечне поручений.
Срок исполнения – 24 октября, ответственный - Михаил Мишустин.
Путин также поручил председателю координационного совета регулярно докладывать о ходе его работы. Доклад должен быть представлен до 25 октября, далее – еженедельно, ответственный - Михаил Мишустин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 октября, 16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.10.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияПравительство РФСергей Собянин
 
 
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