Правительство подготовит проект о координационном совете по спецоперации
Правительство подготовит проект о координационном совете для обеспечения нужд спецоперации
Дом Правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 октября подготовить проект указа о создании координационного совета для обеспечения потребностей при спецоперации, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить проект указа президента РФ об образовании координационного совета при правительстве РФ в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (в том числе в части, касающейся поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики). Предусмотреть, что данный совет возглавляет председатель правительства РФ, в состав этого совета входят представители Минобороны России, МВД России, МЧС России, Росгвардии, ФСБ России, СВР России, ГУСПа, других федеральных органов исполнительной власти, Государственного Совета РФ", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – 20 октября 2022 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кроме того, комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" поручено обеспечить координацию деятельности региональных властей, осуществляемой при введении различных уровней реагирования, а также организацию их взаимодействия с федеральными госорганами. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 25 октября, далее – еженедельно. Ответственный - мэр Москвы Сергей Собянин.
"Координационному совету, предусмотренному пунктом 1 настоящего перечня поручений, определить целевое задание по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, ключевые направления выполнения этого задания, сроки его выполнения, а также лиц из числа членов правительства РФ, ответственных за работу по каждому направлению", - добавляется в перечне поручений.
Срок исполнения – 24 октября, ответственный - Михаил Мишустин.
Путин также поручил председателю координационного совета регулярно докладывать о ходе его работы. Доклад должен быть представлен до 25 октября, далее – еженедельно, ответственный - Михаил Мишустин.