https://ria.ru/20221019/spetsoperatsiya-1825131118.html

Правительство подготовит проект о координационном совете по спецоперации

Правительство подготовит проект о координационном совете по спецоперации - РИА Новости, 19.10.2022

Правительство подготовит проект о координационном совете по спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 октября подготовить проект указа о создании координационного совета для обеспечения потребностей при РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:36

2022-10-19T15:36

2022-10-19T15:36

специальная военная операция на украине

владимир путин

михаил мишустин

россия

правительство рф

сергей собянин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 октября подготовить проект указа о создании координационного совета для обеспечения потребностей при спецоперации, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить проект указа президента РФ об образовании координационного совета при правительстве РФ в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (в том числе в части, касающейся поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики). Предусмотреть, что данный совет возглавляет председатель правительства РФ, в состав этого совета входят представители Минобороны России, МВД России, МЧС России, Росгвардии, ФСБ России, СВР России, ГУСПа, других федеральных органов исполнительной власти, Государственного Совета РФ", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 20 октября 2022 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.Кроме того, комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" поручено обеспечить координацию деятельности региональных властей, осуществляемой при введении различных уровней реагирования, а также организацию их взаимодействия с федеральными госорганами. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 25 октября, далее – еженедельно. Ответственный - мэр Москвы Сергей Собянин.Срок исполнения – 24 октября, ответственный - Михаил Мишустин.Путин также поручил председателю координационного совета регулярно докладывать о ходе его работы. Доклад должен быть представлен до 25 октября, далее – еженедельно, ответственный - Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20221018/spetsoperatsiya-1824978338.html

https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823754021.html

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владимир путин, михаил мишустин, россия, правительство рф, сергей собянин