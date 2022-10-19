https://ria.ru/20221019/sovfed-1825007473.html

Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным бизнесменам

Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным бизнесменам - РИА Новости, 19.10.2022

Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным бизнесменам

Сенаторы в среду рассмотрят закон о "кредитных каникулах" мобилизованным владельцам малых и средних предприятий, вопрос включен в повестку заседания. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T00:42

2022-10-19T00:42

2022-10-19T00:42

экономика

совет федерации рф

единая россия

частичная мобилизация в россии

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820395288_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_bb33a93d13f484810bf92c4e400d4d25.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сенаторы в среду рассмотрят закон о "кредитных каникулах" мобилизованным владельцам малых и средних предприятий, вопрос включен в повестку заседания.Ранее бюджетный комитет Совфеда поддержал поправки.В частности, документ дает право на получение кредитных каникул субъектам малого и среднего бизнеса, единственными владельцами которых являются мобилизованные, проходящие службу в зоне спецоперации.Ранее с такой законодательной инициативой выступила "Единая Россия". Партийцы считают, что их предложение поможет сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юрлиц.Для получения кредитных каникул необходимо будет обратиться к кредитору с соответствующим требованием, а также подтвердить фактическое осуществление деятельности, уточнили в пресс-службе ЕР.Документ предусматривает приостановление исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам.

https://ria.ru/20221004/zakon-1821526778.html

https://ria.ru/20221004/volontery-1821520515.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, совет федерации рф, единая россия, частичная мобилизация в россии, россия, общество