https://ria.ru/20221019/sovfed-1825007473.html
Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным бизнесменам
Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным бизнесменам - РИА Новости, 19.10.2022
Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным бизнесменам
Сенаторы в среду рассмотрят закон о "кредитных каникулах" мобилизованным владельцам малых и средних предприятий, вопрос включен в повестку заседания. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T00:42
2022-10-19T00:42
2022-10-19T00:42
экономика
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единая россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сенаторы в среду рассмотрят закон о "кредитных каникулах" мобилизованным владельцам малых и средних предприятий, вопрос включен в повестку заседания.Ранее бюджетный комитет Совфеда поддержал поправки.В частности, документ дает право на получение кредитных каникул субъектам малого и среднего бизнеса, единственными владельцами которых являются мобилизованные, проходящие службу в зоне спецоперации.Ранее с такой законодательной инициативой выступила "Единая Россия". Партийцы считают, что их предложение поможет сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юрлиц.Для получения кредитных каникул необходимо будет обратиться к кредитору с соответствующим требованием, а также подтвердить фактическое осуществление деятельности, уточнили в пресс-службе ЕР.Документ предусматривает приостановление исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам.
https://ria.ru/20221004/zakon-1821526778.html
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экономика, совет федерации рф, единая россия, частичная мобилизация в россии, россия, общество
Экономика, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным бизнесменам
Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным владельцам предприятий
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сенаторы в среду рассмотрят закон о "кредитных каникулах" мобилизованным владельцам малых и средних предприятий, вопрос включен в повестку заседания.
Ранее бюджетный комитет Совфеда поддержал поправки.
В частности, документ дает право на получение кредитных каникул субъектам малого и среднего бизнеса, единственными владельцами которых являются мобилизованные, проходящие службу в зоне спецоперации.
Ранее с такой законодательной инициативой выступила "Единая Россия
". Партийцы считают, что их предложение поможет сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юрлиц.
Для получения кредитных каникул необходимо будет обратиться к кредитору с соответствующим требованием, а также подтвердить фактическое осуществление деятельности, уточнили в пресс-службе ЕР.
Документ предусматривает приостановление исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам.