https://ria.ru/20221019/sovet-1825115669.html

Путин объявил о создании в правительстве координационного совета

Путин объявил о создании в правительстве координационного совета - РИА Новости, 19.10.2022

Путин объявил о создании в правительстве координационного совета

Президент РФ Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, его возглавит... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:52

2022-10-19T14:52

2022-10-19T15:15

политика

специальная военная операция на украине

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.Президент в среду проводит заседание Совета Безопасности РФ в режиме видеоконференции. Во время заседания Путин отметил, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система госуправления."Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров", - сказал Путин.Президент добавил, что в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, что позволит обеспечить тесное взаимодействие с регионами.

https://ria.ru/20221019/putin-1825114300.html

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политика, владимир путин, михаил мишустин, россия