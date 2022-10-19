https://ria.ru/20221019/sovet-1825115669.html
Путин объявил о создании в правительстве координационного совета
Путин объявил о создании в правительстве координационного совета - РИА Новости, 19.10.2022
Путин объявил о создании в правительстве координационного совета
Президент РФ Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, его возглавит... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:52
2022-10-19T14:52
2022-10-19T15:15
политика
специальная военная операция на украине
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.Президент в среду проводит заседание Совета Безопасности РФ в режиме видеоконференции. Во время заседания Путин отметил, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система госуправления."Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров", - сказал Путин.Президент добавил, что в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, что позволит обеспечить тесное взаимодействие с регионами.
https://ria.ru/20221019/putin-1825114300.html
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политика, владимир путин, михаил мишустин, россия
Политика, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
14:52 19.10.2022 (обновлено: 15:15 19.10.2022)
Путин объявил о создании в правительстве координационного совета
Путин объявил о создании в правительстве координационного совета, его возглавит Мишустин
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент в среду проводит заседание Совета Безопасности РФ в режиме видеоконференции. Во время заседания Путин отметил, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система госуправления.
"Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров", - сказал Путин.
Президент добавил, что в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета, что позволит обеспечить тесное взаимодействие с регионами.