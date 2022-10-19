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Путин заявил, что рассчитывает на поддержку членов Совбеза - РИА Новости, 19.10.2022
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Путин заявил, что рассчитывает на поддержку членов Совбеза
Путин заявил, что рассчитывает на поддержку членов Совбеза - РИА Новости, 19.10.2022
Путин заявил, что рассчитывает на поддержку членов Совбеза
Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности РФ, что работа будет идти "напряженно, стабильно, ритмично". РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:59
2022-10-19T15:16
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности РФ, что работа будет идти "напряженно, стабильно, ритмично".Президент отметил, что особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
14:59 19.10.2022 (обновлено: 15:16 19.10.2022)
 
Путин заявил, что рассчитывает на поддержку членов Совбеза

Президент Путин заявил, что работа властей будет идти напряженно, стабильно и ритмично

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности РФ, что работа будет идти "напряженно, стабильно, ритмично".
Президент отметил, что особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия.
"Мы будем работать напряженно, стабильно, ритмично, но дополнительная координация и концентрация усилий на наиболее важных приоритетных направлениях востребована. Это необходимо, мы это сделаем, рассчитываю на вашу поддержку", - сказал Путин.
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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