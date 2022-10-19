https://ria.ru/20221019/sovbez-1825118029.html
Путин заявил, что рассчитывает на поддержку членов Совбеза
Путин заявил, что рассчитывает на поддержку членов Совбеза - РИА Новости, 19.10.2022
Путин заявил, что рассчитывает на поддержку членов Совбеза
Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности РФ, что работа будет идти "напряженно, стабильно, ритмично". РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:59
2022-10-19T14:59
2022-10-19T15:16
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности РФ, что работа будет идти "напряженно, стабильно, ритмично".Президент отметил, что особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
14:59 19.10.2022 (обновлено: 15:16 19.10.2022)
Путин заявил, что рассчитывает на поддержку членов Совбеза
Президент Путин заявил, что работа властей будет идти напряженно, стабильно и ритмично