https://ria.ru/20221019/sovbez-1825113433.html

Путин проводит заседание Совбеза

Путин проводит заседание Совбеза - РИА Новости, 19.10.2022

Путин проводит заседание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ, основной темой которого ранее называлась нейтрализация угроз национальной безопасности в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:46

2022-10-19T14:46

2022-10-19T14:56

безопасность

россия

совет безопасности оон

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ, основной темой которого ранее называлась нейтрализация угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов.Заседание проходит в режиме видеоконференции. С докладом по основной теме, как сообщалось ранее, выступит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.Данное заседание Совбеза Медведев анонсировал еще в августе - на межведомственной комиссии. Он говорил о том, что на мероприятии будут подниматься вопросы переоснащения миграционных служб, которым предстоит бороться с серьезными угрозами, "обусловленными текущей обстановкой", но они не обновлялись 20 лет.

https://ria.ru/20221019/migratsiya-1825116831.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, совет безопасности оон