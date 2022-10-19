https://ria.ru/20221019/sovbez-1825113433.html
Путин проводит заседание Совбеза
Путин проводит заседание Совбеза - РИА Новости, 19.10.2022
Путин проводит заседание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ, основной темой которого ранее называлась нейтрализация угроз национальной безопасности в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:46
2022-10-19T14:46
2022-10-19T14:56
безопасность
россия
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ, основной темой которого ранее называлась нейтрализация угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов.Заседание проходит в режиме видеоконференции. С докладом по основной теме, как сообщалось ранее, выступит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.Данное заседание Совбеза Медведев анонсировал еще в августе - на межведомственной комиссии. Он говорил о том, что на мероприятии будут подниматься вопросы переоснащения миграционных служб, которым предстоит бороться с серьезными угрозами, "обусловленными текущей обстановкой", но они не обновлялись 20 лет.
https://ria.ru/20221019/migratsiya-1825116831.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_228:41:2848:2006_1920x0_80_0_0_d5ae75e26c73d3deec98c40cd0dfe10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, совет безопасности оон
Безопасность, Россия, Совет Безопасности ООН
14:46 19.10.2022 (обновлено: 14:56 19.10.2022)
Путин проводит заседание Совбеза
Президент Путин проводит заседание Совбеза России
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ, основной темой которого ранее называлась нейтрализация угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов.
Заседание проходит в режиме видеоконференции. С докладом по основной теме, как сообщалось ранее, выступит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Данное заседание Совбеза Медведев анонсировал еще в августе - на межведомственной комиссии. Он говорил о том, что на мероприятии будут подниматься вопросы переоснащения миграционных служб, которым предстоит бороться с серьезными угрозами, "обусловленными текущей обстановкой", но они не обновлялись 20 лет.