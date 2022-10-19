https://ria.ru/20221019/sovbez-1825007000.html

Путин проведет заседание Совбеза

Путин проведет заседание Совбеза - РИА Новости, 19.10.2022

Путин проведет заседание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание Совета безопасности РФ, которое будет посвящено нейтрализации угроз национальной безопасности в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T00:33

2022-10-19T00:33

2022-10-19T00:34

владимир путин

дмитрий медведев

россия

украина

луганская народная республика

нато

заседание совбеза рф

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание Совета безопасности РФ, которое будет посвящено нейтрализации угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированию миграционных процессов, с докладом выступит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.Путин будет участвовать в заседании Совбеза в режиме видеоконференции, сообщили накануне в пресс-службе Кремля.О чем будет говорить МедведевВ рамках Совбеза Медведев возглавляет межведомственную комиссию по вопросам совершенствования миграционной политики. Президентский указ о ее создании был опубликован 10 февраля. Согласно документу, комиссия занимается анализом состояния миграционной ситуации в стране, выявлением внутренних и внешних угроз национальной безопасности в миграционной сфере, подготовкой предложений и рекомендаций Совбезу.Данное заседание Совбеза Медведев анонсировал еще в августе - на межведомственной комиссии. Он говорил о том, что на мероприятии будут подниматься вопросы переоснащения миграционных служб, которым предстоит бороться с серьезными угрозами, "обусловленными текущей обстановкой", но они не обновлялись 20 лет.На том же заседании межведомственной комиссии зампред Совбеза РФ подчеркнул, что сейчас в области миграционной политики страна работает "совершенно в иных условиях, чем несколько лет назад", и сообщил о подготовке всеобъемлющего законопроекта, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев.Как прошли два прошлых СовбезаВ 2022 году Путин еще два раза проводил заседания Совбеза РФ (не путать с оперативными совещаниями с постоянными членами Совета). Первое состоялось 21 февраля - за три дня до начала спецоперации на Украине. Оно было посвящено признанию независимости ЛНР и ДНР, которые затем по итогам проведенных референдумов стали частью России.На том совещании президент РФ также произнес речь о том, что Россия делала все для того, чтобы мирным путем разрешить противоречия с Украиной, но Киев проводил "военные карательные операции" на территории ЛНР и ДНР. Тогда же Путин сообщил об угрозе того, что если Украина вступит в НАТО и решит отвоевать Крым, то России придется противостоять всему Североатлантическому блоку.На заседании Совбеза в мае обсуждались вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства. Путин тогда сообщил о постоянном росте количества кибератак, причем с началом специальной военной операции на Украине вызовы в этой сфере стали еще более масштабными. Также президент тогда сообщил о подписании указа "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ", который, в частности, определил новые меры защиты отраслевых критически важных объектов.

https://ria.ru/20221017/obschestvo-1824655539.html

https://ria.ru/20221017/zapad-1824654555.html

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824089237.html

россия

украина

луганская народная республика

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владимир путин, дмитрий медведев, россия, украина, луганская народная республика, нато, заседание совбеза рф