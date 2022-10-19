https://ria.ru/20221019/soobscheniya-1825044165.html

МВД отметил резкий рост числа ложных сообщений о терактах

МВД отметил резкий рост числа ложных сообщений о терактах - РИА Новости, 19.10.2022

МВД отметил резкий рост числа ложных сообщений о терактах

Число заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах возросло в восемь раз, резкий скачок наблюдался с начала спецоперации, заявил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:38

2022-10-19T10:38

2022-10-19T10:44

россия

владимир колокольцев

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ложные сообщения о минировании зданий

массовые звонки о "минировании" зданий в россии

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Число заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах возросло в восемь раз, резкий скачок наблюдался с начала спецоперации, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."В текущем году значительно, в восемь раз, возросло число заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, резкий скачок наблюдался с начала специальной военной операции", - сказал Колокольцев, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20220824/sud-1811863355.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир колокольцев, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ложные сообщения о минировании зданий, массовые звонки о "минировании" зданий в россии