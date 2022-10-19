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МВД отметил резкий рост числа ложных сообщений о терактах - РИА Новости, 19.10.2022
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МВД отметил резкий рост числа ложных сообщений о терактах
МВД отметил резкий рост числа ложных сообщений о терактах - РИА Новости, 19.10.2022
МВД отметил резкий рост числа ложных сообщений о терактах
Число заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах возросло в восемь раз, резкий скачок наблюдался с начала спецоперации, заявил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:38
2022-10-19T10:44
россия
владимир колокольцев
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ложные сообщения о минировании зданий
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Число заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах возросло в восемь раз, резкий скачок наблюдался с начала спецоперации, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."В текущем году значительно, в восемь раз, возросло число заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, резкий скачок наблюдался с начала специальной военной операции", - сказал Колокольцев, выступая в Госдуме.
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россия, владимир колокольцев, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ложные сообщения о минировании зданий, массовые звонки о "минировании" зданий в россии
Россия, Владимир Колокольцев, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ложные сообщения о минировании зданий, Массовые звонки о "минировании" зданий в России
10:38 19.10.2022 (обновлено: 10:44 19.10.2022)
 
МВД отметил резкий рост числа ложных сообщений о терактах

Колокольцев заявил, что число ложных сообщений о терактах в 2022 году выросло в восемь раз

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Число заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах возросло в восемь раз, резкий скачок наблюдался с начала спецоперации, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В текущем году значительно, в восемь раз, возросло число заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, резкий скачок наблюдался с начала специальной военной операции", - сказал Колокольцев, выступая в Госдуме.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 15:59
В Краснодаре осудили мужчину, 30 раз "минировавшего" аэропорты и вокзалы
 
РоссияВладимир КолокольцевПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ложные сообщения о минировании зданийМассовые звонки о "минировании" зданий в России
 
 
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