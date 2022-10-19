https://ria.ru/20221019/sochi-1825179037.html
Сочинский аэропорт работает в штатном режиме
Сочинский аэропорт работает в штатном режиме - РИА Новости, 19.10.2022
Сочинский аэропорт работает в штатном режиме
Сочинский международный аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по всем запланированным направлениям, сообщили РИА Новости в компании-операторе... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:37
2022-10-19T17:37
2022-10-19T17:37
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СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Сочинский международный аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по всем запланированным направлениям, сообщили РИА Новости в компании-операторе кубанских аэропортов "Аэродинамика".Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому в Краснодарском крае вводится средний уровень реагирования. По данным оперштаба Кубани, этот уровень предполагает введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней."Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по всем ранее заявленным направлениям", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что о любых изменениях в работе аэропорта сообщат заранее, а информацию об отмененных рейсах можно будет получить у авиакомпаний.
https://ria.ru/20221019/kuban-1825162473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сочи, краснодарский край, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Сочи, Краснодарский край, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сочинский аэропорт работает в штатном режиме
Аэропорт Сочи после указа Путина продолжает работу в штатном режиме