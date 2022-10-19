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Сочинский аэропорт работает в штатном режиме - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/sochi-1825179037.html
Сочинский аэропорт работает в штатном режиме
Сочинский аэропорт работает в штатном режиме - РИА Новости, 19.10.2022
Сочинский аэропорт работает в штатном режиме
Сочинский международный аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по всем запланированным направлениям, сообщили РИА Новости в компании-операторе... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:37
2022-10-19T17:37
специальная военная операция на украине
общество
россия
сочи
краснодарский край
ситуация в днр и лнр
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СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Сочинский международный аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по всем запланированным направлениям, сообщили РИА Новости в компании-операторе кубанских аэропортов "Аэродинамика".Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому в Краснодарском крае вводится средний уровень реагирования. По данным оперштаба Кубани, этот уровень предполагает введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней."Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по всем ранее заявленным направлениям", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что о любых изменениях в работе аэропорта сообщат заранее, а информацию об отмененных рейсах можно будет получить у авиакомпаний.
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общество, россия, сочи, краснодарский край, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Сочи, Краснодарский край, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:37 19.10.2022
 
Сочинский аэропорт работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи после указа Путина продолжает работу в штатном режиме

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Сочинский международный аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по всем запланированным направлениям, сообщили РИА Новости в компании-операторе кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому в Краснодарском крае вводится средний уровень реагирования. По данным оперштаба Кубани, этот уровень предполагает введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.
"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по всем ранее заявленным направлениям", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что о любых изменениях в работе аэропорта сообщат заранее, а информацию об отмененных рейсах можно будет получить у авиакомпаний.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
16:54Специальная военная операция на Украине
Кондратьев заявил, что на Кубани нет оснований для введения ограничений
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСочиКраснодарский крайСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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