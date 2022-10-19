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В России создают новое устройство для квантовых вычислений
В России создают новое устройство для квантовых вычислений - РИА Новости, 19.10.2022
В России создают новое устройство для квантовых вычислений
Новое устройство сравнения чисел, лежащее в основе квантовых вычислений, предложили ученые СКФУ. По их словам, разработка эффективнее аналогов и потребляет на... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:00
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Новое устройство сравнения чисел, лежащее в основе квантовых вычислений, предложили ученые СКФУ. По их словам, разработка эффективнее аналогов и потребляет на 40-60 процентов меньше энергии. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences.Переход к квантовым вычислениям, по словам специалистов, — важный шаг в развитии способов экономии энергии, который позволит оптимизировать существующие процессы и обеспечить новые возможности.Проведение виртуальных научных экспериментов или проектирование новых сложных материалов — перспективные варианты применения квантовых вычислений, востребованные уже сегодня, рассказали ученые.Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) спроектировали новое устройство сравнения чисел для квантовых вычислений, которое, по словам создателей, будет потреблять на 40-60 процентов меньше энергии, чем аналоги.Моделирование выполнялось с использованием программного комплекса QCADesigner 2.0.3, который, по словам ученых, позволяет с высокой точностью описывать физические процессы, происходящие при квантовых вычислениях.В дальнейшем научный коллектив намерен подготовить предложенное устройство к физической реализации, а также разработать более сложные устройства, необходимые для квантовых вычислений.Работы проводились в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".
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навигатор абитуриента, россия, ставрополь, университетская наука, северо-кавказский федеральный университет, открытия - риа наука
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Ставрополь, Университетская наука, Северо-Кавказский федеральный университет, Открытия - РИА Наука
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Новое устройство сравнения чисел, лежащее в основе квантовых вычислений, предложили ученые СКФУ. По их словам, разработка эффективнее аналогов и потребляет на 40-60 процентов меньше энергии. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences
.
Переход к квантовым вычислениям, по словам специалистов, — важный шаг в развитии способов экономии энергии, который позволит оптимизировать существующие процессы и обеспечить новые возможности.
Проведение виртуальных научных экспериментов или проектирование новых сложных материалов — перспективные варианты применения квантовых вычислений, востребованные уже сегодня, рассказали ученые.
Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) спроектировали новое устройство сравнения чисел для квантовых вычислений, которое, по словам создателей, будет потреблять на 40-60 процентов меньше энергии, чем аналоги.
"Мы создали полную математическую модель устройства сравнения чисел, которое лежит в основе самых сложных операций квантовых вычислений. Моделирование физических параметров устройства показало, что оно существенно экономнее и эффективнее известных сегодня разработок".
Павел Ляхов
заведующий Кафедрой математического моделирования СКФУ
Моделирование выполнялось с использованием программного комплекса QCADesigner 2.0.3, который, по словам ученых, позволяет с высокой точностью описывать физические процессы, происходящие при квантовых вычислениях.
В дальнейшем научный коллектив намерен подготовить предложенное устройство к физической реализации, а также разработать более сложные устройства, необходимые для квантовых вычислений.
Работы проводились в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".