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Москвичам рассказали, когда пора менять летнюю резину на зимнюю - РИА Новости, 19.10.2022
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Москвичам рассказали, когда пора менять летнюю резину на зимнюю
Москвичам рассказали, когда пора менять летнюю резину на зимнюю - РИА Новости, 19.10.2022
Москвичам рассказали, когда пора менять летнюю резину на зимнюю
Москвичам необходимо поменять летнюю автомобильную резину на зимнюю уже на этих выходных из-за низкой среднесуточной температуры, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:33
2022-10-19T11:33
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москвичам необходимо поменять летнюю автомобильную резину на зимнюю уже на этих выходных из-за низкой среднесуточной температуры, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Я считаю, что уже в эти выходные надо начинать смену автомобильной резины с летней на зимнюю, хотя и опасных осадков в виде снега в Москве не ожидается. Среднесуточная температура становится довольно низкой, поэтому качество летней резины ухудшается, она становится более твердой, и у нее снижается коэффициент сцепления с асфальтом", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
11:33 19.10.2022
 
Москвичам рассказали, когда пора менять летнюю резину на зимнюю

Синоптик Позднякова посоветовала москвичам поменять летнюю резину на зимнюю на выходных

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСезонная замена автомобильной резины
Сезонная замена автомобильной резины - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сезонная замена автомобильной резины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москвичам необходимо поменять летнюю автомобильную резину на зимнюю уже на этих выходных из-за низкой среднесуточной температуры, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Я считаю, что уже в эти выходные надо начинать смену автомобильной резины с летней на зимнюю, хотя и опасных осадков в виде снега в Москве не ожидается. Среднесуточная температура становится довольно низкой, поэтому качество летней резины ухудшается, она становится более твердой, и у нее снижается коэффициент сцепления с асфальтом", - рассказала Позднякова.
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