https://ria.ru/20221019/shiny-1825061481.html

Москвичам рассказали, когда пора менять летнюю резину на зимнюю

Москвичам рассказали, когда пора менять летнюю резину на зимнюю - РИА Новости, 19.10.2022

Москвичам рассказали, когда пора менять летнюю резину на зимнюю

Москвичам необходимо поменять летнюю автомобильную резину на зимнюю уже на этих выходных из-за низкой среднесуточной температуры, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:33

2022-10-19T11:33

2022-10-19T11:33

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москвичам необходимо поменять летнюю автомобильную резину на зимнюю уже на этих выходных из-за низкой среднесуточной температуры, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Я считаю, что уже в эти выходные надо начинать смену автомобильной резины с летней на зимнюю, хотя и опасных осадков в виде снега в Москве не ожидается. Среднесуточная температура становится довольно низкой, поэтому качество летней резины ухудшается, она становится более твердой, и у нее снижается коэффициент сцепления с асфальтом", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, погода