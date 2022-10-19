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В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта имени Скочинского
В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта имени Скочинского - РИА Новости, 19.10.2022
В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта имени Скочинского
Шахта имени Скочинского в Донецкой народной Республике обесточена из-за обстрела украинскими войсками, в горных выработках предприятия находится 67 человек,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:33
2022-10-19T15:33
2022-10-19T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецкая народная республика
министерство угля и энергетики днр
донецк
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Шахта имени Скочинского в Донецкой народной Республике обесточена из-за обстрела украинскими войсками, в горных выработках предприятия находится 67 человек, сообщило в среду министерство угля и энергетики ДНР."В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 14.45 (совпадает с мск - ред.) обесточена шахта имени А.А. Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания. По оперативной информации, в горных выработках предприятия находится 67 человек", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Министерство добавило, что согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники оповещены о произошедшем, ведутся работы по эвакуации горняков. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Министерство угля и энергетики ДНР, Донецк
15:33 19.10.2022 (обновлено: 15:44 19.10.2022)
В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта имени Скочинского
Минугля: в ДНР из-за обстрелов ВСУ обесточена шахта имени Скочинского, пострадавших нет