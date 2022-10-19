https://ria.ru/20221019/shakhta-1825129825.html

В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта имени Скочинского

В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта имени Скочинского - РИА Новости, 19.10.2022

В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта имени Скочинского

Шахта имени Скочинского в Донецкой народной Республике обесточена из-за обстрела украинскими войсками, в горных выработках предприятия находится 67 человек,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:33

2022-10-19T15:33

2022-10-19T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецкая народная республика

министерство угля и энергетики днр

донецк

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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Шахта имени Скочинского в Донецкой народной Республике обесточена из-за обстрела украинскими войсками, в горных выработках предприятия находится 67 человек, сообщило в среду министерство угля и энергетики ДНР."В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 14.45 (совпадает с мск - ред.) обесточена шахта имени А.А. Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания. По оперативной информации, в горных выработках предприятия находится 67 человек", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Министерство добавило, что согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники оповещены о произошедшем, ведутся работы по эвакуации горняков. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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в мире, жкх, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр, донецк