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Гарантии по российской агропродукции могут включить в "зерновую сделку" - РИА Новости, 19.10.2022
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Гарантии по российской агропродукции могут включить в "зерновую сделку"
Гарантии по российской агропродукции могут включить в "зерновую сделку" - РИА Новости, 19.10.2022
Гарантии по российской агропродукции могут включить в "зерновую сделку"
Гарантии по выходу российской агропродукции на рынки могут быть включены в пункт "зерновой сделки" при его продлении, но конкретики на данный момент нет,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:53
2022-10-19T09:53
экономика
ибрагим калын
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
россия
турция
сша
оон
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АНКАРА, 19 окт – РИА Новости. Гарантии по выходу российской агропродукции на рынки могут быть включены в пункт "зерновой сделки" при его продлении, но конкретики на данный момент нет, процесс продолжается, заявил РИА Новости источник в Стамбуле."Нет, пока конкретики нет, но процесс идет, диалог продолжается как по линии ООН – РФ, так и по линии Турция-РФ", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли продлен срок "зерновой сделки".На вопрос о гарантиях по выходу российской агропродукции на мировые рынки, источник отметил, что такие гарантии есть."Вполне возможно, что они найдут отражение в пункте договора при его обновлении, но пока это только на стадии обсуждения", - подчеркнул источник РИА Новости.Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки, призвала Вашингтон обнародовать это, заявил ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824838573.html
https://ria.ru/20221018/sdelka-1824833439.html
https://ria.ru/20221011/prodovolstvie-1823011962.html
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экономика, ибрагим калын, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, россия, турция, сша, оон, цены на нефть
Экономика, Ибрагим Калын, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Россия, Турция, США, ООН, Цены на нефть
09:53 19.10.2022
 
Гарантии по российской агропродукции могут включить в "зерновую сделку"

Гарантии по выходу российской агропродукции на рынки могут включить в "зерновую сделку"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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АНКАРА, 19 окт – РИА Новости. Гарантии по выходу российской агропродукции на рынки могут быть включены в пункт "зерновой сделки" при его продлении, но конкретики на данный момент нет, процесс продолжается, заявил РИА Новости источник в Стамбуле.
"Нет, пока конкретики нет, но процесс идет, диалог продолжается как по линии ООН – РФ, так и по линии Турция-РФ", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли продлен срок "зерновой сделки".
Флаг Турции на фоне пролива Босфор - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 12:30
Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки
На вопрос о гарантиях по выходу российской агропродукции на мировые рынки, источник отметил, что такие гарантии есть.
"Вполне возможно, что они найдут отражение в пункте договора при его обновлении, но пока это только на стадии обсуждения", - подчеркнул источник РИА Новости.
Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки, призвала Вашингтон обнародовать это, заявил ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 12:15
В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 10:35
В Турции заявили о работе с ООН по выходу российской агропродукции на рынки
 
ЭкономикаИбрагим КалынСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешРоссияТурцияСШАООНЦены на нефть
 
 
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