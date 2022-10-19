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Великобритания рассматривает введение санкций за передачу России БПЛА - РИА Новости, 19.10.2022
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Великобритания рассматривает введение санкций за передачу России БПЛА
Великобритания рассматривает введение санкций за передачу России БПЛА - РИА Новости, 19.10.2022
Великобритания рассматривает введение санкций за передачу России БПЛА
Великобритания рассматривает возможность введения санкций за передачу России беспилотников, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:34
2022-10-19T12:05
в мире
технологии
россия
иран
великобритания
беспилотники
бпла
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность введения санкций за передачу России беспилотников, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли."Мы рассматриваем возможность введения санкций, чтобы убедиться, что люди, продающие России… эти беспилотники, лишены возможности делать это. (Мы делаем это, чтобы) перекрыть поставки таких военных товаров", - сказал Клеверли в эфире телеканала Sky News.Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау, который участвовал во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, заявил, что Евросоюз проведет расследование, применяет ли Россия иранские ударные дроны на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией дронов у Ирана, все вопросы можно задать Минобороны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221018/bpla-1825004947.html
https://ria.ru/20221018/letchiki-1824904016.html
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в мире, технологии, россия, иран, великобритания, беспилотники, бпла
В мире, Технологии, Россия, Иран, Великобритания, Беспилотники, БПЛА
11:34 19.10.2022 (обновлено: 12:05 19.10.2022)
 
Великобритания рассматривает введение санкций за передачу России БПЛА

Глава МИД Британии Клеверли: Лондон рассматривает введение санкций за передачу Москве БПЛА

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA
Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность введения санкций за передачу России беспилотников, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.
"Мы рассматриваем возможность введения санкций, чтобы убедиться, что люди, продающие России… эти беспилотники, лишены возможности делать это. (Мы делаем это, чтобы) перекрыть поставки таких военных товаров", - сказал Клеверли в эфире телеканала Sky News.
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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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