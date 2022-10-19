https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825031437.html

ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана, пишут СМИ

ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2022

ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана, пишут СМИ

ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана за якобы продажу оружия РФ, дипломаты надеются согласовать его уже в среду, пишет газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:20

2022-10-19T09:20

2022-10-19T09:20

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иран

россия

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мид ирана

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана за якобы продажу оружия РФ, дипломаты надеются согласовать его уже в среду, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.РФ и Иран ранее не раз опровергали сообщения о якобы поставках иранских вооружений Москве."Брюссель уже подготовил новый санкционный список против Ирана... Дипломаты надеются согласовать новый пакет сегодня или по меньшей мере к саммиту лидеров ЕС в четверг и пятницу", - приводит издание слова источников.Как сообщается, новый санкционный пакет "ударит" по иранским физическим и юридическим лицам. По данным издания, речь может идти о пяти физлицах и трех юрлицах.По мнению одного из дипломатов, новый пакет санкций задуман как "сильный сигнал" Тегерану. При этом другой высокопоставленный чиновник заявил, что индивидуальные санкции можно ввести гораздо быстрее, чем экономические, которые вряд ли могут иметь сильный эффект, учитывая, что Иран уже находится под серьезными санкциями.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824719488.html

https://ria.ru/20220927/iran-1819677438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия, евросоюз, мид ирана