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NYT назвала "священных коров", которыми ЕС не пожертвует ради Украины - РИА Новости, 19.10.2022
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NYT назвала "священных коров", которыми ЕС не пожертвует ради Украины
NYT назвала "священных коров", которыми ЕС не пожертвует ради Украины - РИА Новости, 19.10.2022
NYT назвала "священных коров", которыми ЕС не пожертвует ради Украины
ЕС разрывает экономические связи с Россией в рамках поддержки Украины, однако некоторые европейские страны пытаются защитить отрасли, которые считают своими... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T03:00
2022-10-19T10:16
украина
франция
россия
евросоюз
в мире
бельгия
греция
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ЕС разрывает экономические связи с Россией в рамках поддержки Украины, однако некоторые европейские страны пытаются защитить отрасли, которые считают своими священными коровами, пишет New York Times.В беседе с газетой неназванные дипломаты назвали фарсом лоббистскую работу Брюсселя по исключению алмазов из нового пакета ограничительных мер.Издание обратило внимание, что эти товары и сектора экономики по "весьма любопытным" причинам исключены из санкционных списков.Газета подчеркнула, что греческим дипломатам удалось добиться послаблений для своих судовых компаний и освободить их от нефтяного эмбарго. В поставках урана же заинтересованы Франция, Венгрия, Словакия, Финляндия.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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украина, франция, россия, евросоюз, в мире, бельгия, греция, санкции в отношении россии, финляндия, венгрия, словакия
Украина, Франция, Россия, Евросоюз, В мире, Бельгия, Греция, Санкции в отношении России, Финляндия, Венгрия, Словакия
03:00 19.10.2022 (обновлено: 10:16 19.10.2022)
 
NYT назвала "священных коров", которыми ЕС не пожертвует ради Украины

NYT: Евросоюз не готов пожертвовать импортом российских алмазов, урана и перевозкой нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ЕС разрывает экономические связи с Россией в рамках поддержки Украины, однако некоторые европейские страны пытаются защитить отрасли, которые считают своими священными коровами, пишет New York Times.
В беседе с газетой неназванные дипломаты назвали фарсом лоббистскую работу Брюсселя по исключению алмазов из нового пакета ограничительных мер.

"Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций", — говорится в публикации.

Издание обратило внимание, что эти товары и сектора экономики по "весьма любопытным" причинам исключены из санкционных списков.
"В ЕС есть священные коровы, жертвовать которыми некоторые члены блока не желают, хотя их партнеры соглашаются на тяготы ради того, чтобы наказать Кремль", — пишет NYT.
Газета подчеркнула, что греческим дипломатам удалось добиться послаблений для своих судовых компаний и освободить их от нефтяного эмбарго. В поставках урана же заинтересованы Франция, Венгрия, Словакия, Финляндия.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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