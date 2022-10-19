https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825012275.html

NYT назвала "священных коров", которыми ЕС не пожертвует ради Украины

NYT назвала "священных коров", которыми ЕС не пожертвует ради Украины - РИА Новости, 19.10.2022

NYT назвала "священных коров", которыми ЕС не пожертвует ради Украины

ЕС разрывает экономические связи с Россией в рамках поддержки Украины, однако некоторые европейские страны пытаются защитить отрасли, которые считают своими... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T03:00

2022-10-19T03:00

2022-10-19T10:16

украина

франция

россия

евросоюз

в мире

бельгия

греция

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ЕС разрывает экономические связи с Россией в рамках поддержки Украины, однако некоторые европейские страны пытаются защитить отрасли, которые считают своими священными коровами, пишет New York Times.В беседе с газетой неназванные дипломаты назвали фарсом лоббистскую работу Брюсселя по исключению алмазов из нового пакета ограничительных мер.Издание обратило внимание, что эти товары и сектора экономики по "весьма любопытным" причинам исключены из санкционных списков.Газета подчеркнула, что греческим дипломатам удалось добиться послаблений для своих судовых компаний и освободить их от нефтяного эмбарго. В поставках урана же заинтересованы Франция, Венгрия, Словакия, Финляндия.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824989787.html

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украина, франция, россия, евросоюз, в мире, бельгия, греция, санкции в отношении россии, финляндия, венгрия, словакия