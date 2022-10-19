https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825012275.html
NYT назвала "священных коров", которыми ЕС не пожертвует ради Украины
NYT назвала "священных коров", которыми ЕС не пожертвует ради Украины - РИА Новости, 19.10.2022
NYT назвала "священных коров", которыми ЕС не пожертвует ради Украины
ЕС разрывает экономические связи с Россией в рамках поддержки Украины, однако некоторые европейские страны пытаются защитить отрасли, которые считают своими... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T03:00
2022-10-19T03:00
2022-10-19T10:16
украина
франция
россия
евросоюз
в мире
бельгия
греция
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ЕС разрывает экономические связи с Россией в рамках поддержки Украины, однако некоторые европейские страны пытаются защитить отрасли, которые считают своими священными коровами, пишет New York Times.В беседе с газетой неназванные дипломаты назвали фарсом лоббистскую работу Брюсселя по исключению алмазов из нового пакета ограничительных мер.Издание обратило внимание, что эти товары и сектора экономики по "весьма любопытным" причинам исключены из санкционных списков.Газета подчеркнула, что греческим дипломатам удалось добиться послаблений для своих судовых компаний и освободить их от нефтяного эмбарго. В поставках урана же заинтересованы Франция, Венгрия, Словакия, Финляндия.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824989787.html
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украина, франция, россия, евросоюз, в мире, бельгия, греция, санкции в отношении россии, финляндия, венгрия, словакия
Украина, Франция, Россия, Евросоюз, В мире, Бельгия, Греция, Санкции в отношении России, Финляндия, Венгрия, Словакия
03:00 19.10.2022 (обновлено: 10:16 19.10.2022)
NYT назвала "священных коров", которыми ЕС не пожертвует ради Украины
NYT: Евросоюз не готов пожертвовать импортом российских алмазов, урана и перевозкой нефти