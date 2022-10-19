https://ria.ru/20221019/rubl-1825006170.html

Аналитик заявил о подводных камнях, на которые наткнется рубль к концу года

Аналитик заявил о подводных камнях, на которые наткнется рубль к концу года - РИА Новости, 19.10.2022

Аналитик заявил о подводных камнях, на которые наткнется рубль к концу года

Рубль прервал весенний рост, что явно указывает на предпосылки его ослабления в случае ускорения темпов роста импорта или снижения экспорта, рассказал агентству РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T01:15

2022-10-19T01:15

2022-10-19T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

олег сыроваткин

китай

открытие инвестиции

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Рубль прервал весенний рост, что явно указывает на предпосылки его ослабления в случае ускорения темпов роста импорта или снижения экспорта, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.По его мнению, пока что сложно говорить о том, какие именно последствия для рынков будут иметь вступающие в силу 5 декабря эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС и предельные цены (так называемый "потолок") на российскую нефть для поставок в третьи страны.Аналитик также предупредил, что рынкам энергоносителей угрожают и очевидные медвежьи факторы, реализация которых может спровоцировать серьезное снижение мировых цен. Он выделил, в частности, риски глобальной рецессии из-за быстрого повышения процентных ставок ведущими ЦБ мира, а также планы Китая продолжить политику нулевой терпимости к COVID, которая тормозит экономическую активность в стране. Сыроваткин считает, что базовый прогноз по курсу доллара к рублю на конец года составляет 64."Однако в случае более масштабного роста спроса на валюту (например, со стороны импортеров) или резкого сокращения притока на Мосбиржу валютной выручки от экспортеров (например, в случае проблем с реализацией нефти после 5 декабря и/или снижения цен ее реализации) российская валюта может показать более глубокое снижение", — подытожил аналитик.

https://ria.ru/20221017/dollar-1824488828.html

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экономика, россия, олег сыроваткин, китай, открытие инвестиции, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии