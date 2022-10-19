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Аналитик заявил о подводных камнях, на которые наткнется рубль к концу года
Аналитик заявил о подводных камнях, на которые наткнется рубль к концу года - РИА Новости, 19.10.2022
Аналитик заявил о подводных камнях, на которые наткнется рубль к концу года
Рубль прервал весенний рост, что явно указывает на предпосылки его ослабления в случае ускорения темпов роста импорта или снижения экспорта, рассказал агентству РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T01:15
2022-10-19T01:15
2022-10-19T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
олег сыроваткин
китай
открытие инвестиции
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Рубль прервал весенний рост, что явно указывает на предпосылки его ослабления в случае ускорения темпов роста импорта или снижения экспорта, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.По его мнению, пока что сложно говорить о том, какие именно последствия для рынков будут иметь вступающие в силу 5 декабря эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС и предельные цены (так называемый "потолок") на российскую нефть для поставок в третьи страны.Аналитик также предупредил, что рынкам энергоносителей угрожают и очевидные медвежьи факторы, реализация которых может спровоцировать серьезное снижение мировых цен. Он выделил, в частности, риски глобальной рецессии из-за быстрого повышения процентных ставок ведущими ЦБ мира, а также планы Китая продолжить политику нулевой терпимости к COVID, которая тормозит экономическую активность в стране. Сыроваткин считает, что базовый прогноз по курсу доллара к рублю на конец года составляет 64."Однако в случае более масштабного роста спроса на валюту (например, со стороны импортеров) или резкого сокращения притока на Мосбиржу валютной выручки от экспортеров (например, в случае проблем с реализацией нефти после 5 декабря и/или снижения цен ее реализации) российская валюта может показать более глубокое снижение", — подытожил аналитик.
https://ria.ru/20221017/dollar-1824488828.html
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экономика, россия, олег сыроваткин, китай, открытие инвестиции, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Олег Сыроваткин, Китай, Открытие Инвестиции, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
Аналитик заявил о подводных камнях, на которые наткнется рубль к концу года
Аналитик Сыроваткин заявил о возможности ослабления рубля при ускорении роста импорта